"Удачных" дней будет крайне мало: украшайте елку в эти даты, чтобы 2026 год принес достаток и счастье

Эти даты в декабре будут самыми "эффективными" для привлечения удачи

Новый год не за горами, а Огненная Лошадь требует правильного настроя. Чтобы привлечь в дом успех и достаток, важно знать не только как правильно украшать елку, но и в какие даты это принесет наибольшую пользу.

Мольфар Максим Гордеев на своей странице в Instagram назвал "удачные" даты для украшения новогоднего дерева. Стоит их запомнить!

В какие дни стоит украшать елку 2026

По словам мольфара, в декабре есть пять особых дней, когда украшение елки особенно эффективно. В зависимости от выбранной даты в вашу жизнь могут прийти радость, гармония и другие позитивные энергии.

13 декабря: украшение елки в этот день привлечет гармонию в дом, а весь 2026 год вам будет сопутствовать фортуна;

украшение елки в этот день привлечет гармонию в дом, а весь 2026 год вам будет сопутствовать фортуна; 17 декабря: этот сильный день превратит новогоднее дерево в символ защиты для вас и ваших близких на весь год;

20 декабря: выбранная дата принесет массу новых возможностей и позитивных начинаний;

выбранная дата принесет массу новых возможностей и позитивных начинаний; 23 декабря: дом наполнится достатком, теплом и уютом, а атмосфера праздника сохранится на долгое время;

дом наполнится достатком, теплом и уютом, а атмосфера праздника сохранится на долгое время; 25 декабря: грядущий год обещает быть насыщенным радостными событиями и приятными моментами, которые подарят счастье.

Украшение елки на Новый год 2026, Фото: ИИ

Но есть и другие "магические" даты, ориентированные на лунный календарь. Как отмечает Baltimore Chronicle, "удачными" окажутся четыре дня:

20 декабря (Новолуние): идеальный день для установки елки — энергия дня помогает начинаниям легко воплощаться в жизнь и задает мощный старт новым целям.

идеальный день для установки елки — энергия дня помогает начинаниям легко воплощаться в жизнь и задает мощный старт новым целям. 21 декабря (Растущая Луна): украшение дерева в этот день наполняет дом радостью, светом и легкой, доброй энергией, создавая атмосферу праздника и вдохновения.

25 декабря (Растущая Луна): украшение елки в этот день подарит ощущение стабильности и надежности;

украшение елки в этот день подарит ощущение стабильности и надежности; 27 декабря (Растущая Луна): идеальный момент для творчества и новых идей, вы притяните в свою жизнь вдохновение, удачные решения и смелые проекты.

"Телеграф" писал ранее, какие знаки Зодиака окажутся на вершине успеха в 2026 году. Огненная Лошадь уже определила счастливчиков.