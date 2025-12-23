Красота под микроскопом: Nikon Small World 2025 показал невидимый мир в деталях (фото)

Ученые и фотографы со всего мира превратили микроскопические объекты в произведения искусства, доказывая, что самые красивые вещи часто скрыты от человеческого глаза

Конкурс микрофотографии Nikon Small World отметил свое 50-летие, представив увлекательную коллекцию снимков, превращающих микроскопические объекты в настоящие произведения искусства. В этом году на суд жюри поступили работы ученых, инженеров и фотографов со всего мира.

Они показали красоту мира, невидимого глаза через объективы оптических микроскопов. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Пятьдесят лет красоте науки

Nikon Small World стартовал еще в 1975 году с амбициозными целями – продемонстрировать широкой публике, насколько прекрасной может быть наука. Через пять десятилетий конкурс стал самой престижной платформой для фотомикроскопии, объединив профессиональных исследователей и энтузиастов-любителей.

Принять участие может каждый работающий со световым микроскопом – от биологов, снимающих клетки и микроорганизмы, до инженеров, исследующих микроскопические структуры материалов. Главное продемонстрировать оригинальность, техническое мастерство и визуальную привлекательность.

Жук на рисинке – победитель года

Гран-при конкурса 2025 года получил китайский фотограф Zhang You с драматическим снимком рисового жука-долгоносика, закрепленного на зерне риса. Это изображение поразило жюри сочетанием научной точности и художественной композиции – обычный сельскохозяйственный вредитель предстал перед зрителями как настоящий артобъект.

Рисовый долгоносик (Sitophilus oryzae) на зерне риса, фото: Zhang You

Серебро и бронзу получили работы, посвященные колониальным водорослям Volvox в капле воды и пыльце в паутине садового паука. Остальные топ-20 представили многообразие микромира: от клеток сердечной мышцы и нейронов до спор тропических папоротников и структур печени.

Колониальные водоросли (Volvox) в капле воды, 2-я премия, фото: Dr. Jan Rosenboom

Пыльца в паутине садового паука, 3-я премия, фото: John-Oliver Dum

От соевого соуса до процессора Pentium

Кроме основного рейтинга организаторы определили категории Honorable Mentions и Images of Distinction. Среди почетных знаков отличия – неожиданные объекты вроде кристаллизированного соевого соуса, льда на деревянных поверхностях, паразитических нематод и ворсинок кишечника мыши.

Клетки сердечной мышцы с уплотнившимися после клеточного деления хромосомами фото: Dr. James Hayes

Трихомы подсолнечника (волосообразные отростки растения), фото: Marek Miś

Слизовик (Arcyria major) выпускает споры, фото: Henri Koskinen

Images of Distinction продемонстрировали еще более широкий спектр: нейронные культуры, органоиды мозга и сердца, эмбрионы мышей, скелеты морских огурцов, микроскопические тардиграды, дафнии, разнообразную пыльцу и микроводоросли. Особо выделяется снимок микроструктуры старого процессора Pentium 90 – доказательство того, что микромир интересен не только в биологии.

Морской планктон, фото: Dr. Zachary Sanchez

3/4 вид старого процессора Pentium 90; изображение, отличающееся от других. Фото: Jean-Marc Babalian

Кто выбирал победителей

Независимое жюри 2025 объединило экспертов из разных отраслей. В его состав вошли science-райтер Дебоки Чакраварти, известная своими образовательными видео о микромире, главный мультимедийный редактор Scientific American Джефф ДелВиссио и постдок-биолог из Janelia Research Campus Эндрю Мур, который сам неоднократно побеждал в Nikon Small World.

Кристаллизованный соевый соус в сочетании с квасцами. Почетное отличие, фото: Mishal Abdulaziz Alryhan

Паук-прыгун, почетное отличие, фото: Jiri Cerny

Также судьями стали куратор наук о жизни в California Science Center Лиз Рот-Джонсон и биоинженер Грегори Сойер из онкологического центра Moffitt. Эксперты оценивали работы по четырем критериям: оригинальность, информативность, техническое качество и визуальный эффект.

Таяние снежинки, почетное отличие. Фото: Michael Robert Peres

Победители и отмеченные работы конкурса 2025 доступны в открытой онлайн-галерее на сайте Nikon Small World. В следующем году лучшие снимки будут путешествовать по музеям и научным центрам США и Канады, демонстрируя посетителям красоту и разнообразие мира, скрытого от невооруженного глаза.

