Краса під мікроскопом: Nikon Small World 2025 показав невидимий світ у деталях (фото)

Науковці та фотографи з усього світу перетворили мікроскопічні об'єкти на витвори мистецтва, доводячи, що найкрасивіші речі часто приховані від людського ока

Конкурс мікрофотографії Nikon Small World відзначив своє 50-річчя, представивши захопливу колекцію знімків, які перетворюють мікроскопічні об'єкти на справжні витвори мистецтва. Цього року на суд журі надійшли роботи науковців, інженерів та фотографів з усього світу.

Вони показали красу світу, невидимого оку, через об'єктиви оптичних мікроскопів. "Телеграф" розповість про це детальніше.

П'ятдесят років красі науки

Nikon Small World стартував ще 1975 року з амбітною метою – продемонструвати широкій публіці, наскільки прекрасною може бути наука. За п'ять десятиліть конкурс став найпрестижнішою платформою для фотомікроскопії, об'єднавши професійних дослідників та ентузіастів-аматорів.

Взяти участь може кожен, хто працює зі світловим мікроскопом – від біологів, що знімають клітини та мікроорганізми, до інженерів, які досліджують мікроскопічні структури матеріалів. Головне – продемонструвати оригінальність, технічну майстерність та візуальну привабливість.

Жук на рисинці – переможець року

Гран-прі конкурсу 2025 року здобув китайський фотограф Zhang You з драматичним знімком жука-довгоносика рисового, закріпленого на зернині рису. Це зображення вразило журі поєднанням наукової точності та художньої композиції – звичайний сільськогосподарський шкідник постав перед глядачами як справжній артоб'єкт.

Рисовий довгоносик (Sitophilus oryzae) на зерні рису, фото: Zhang You

Срібло та бронзу отримали роботи, присвячені колоніальним водоростям Volvox у краплі води та пилку в павутинні садового павука. Решта топ-20 представили різноманіття мікросвіту: від клітин серцевого м'яза та нейронів до спор тропічних папоротей і структур печінки.

Колоніальні водорості (Volvox) у краплі води, 2-га премія, фото: Dr. Jan Rosenboom

Пилок у павутині садового павука, 3-тя премія, фото: John-Oliver Dum

Від соєвого соусу до процесора Pentium

Окрім основного рейтингу, організатори визначили категорії Honorable Mentions та Images of Distinction. Серед почесних відзнак – несподівані об'єкти на кшталт кристалізованого соєвого соусу, льоду на дерев'яних поверхнях, паразитичних нематод і ворсинок кишківника миші.

Клітини серцевого м'яза з хромосомами, що ущільнилися після клітинного поділу, фото: Dr. James Hayes

Трихоми соняшника (волоскоподібні відростки рослини), фото: Marek Miś

Слизовик (Arcyria major) випускає спори, фото: Henri Koskinen

Images of Distinction продемонстрували ще ширший спектр: нейронні культури, органоїди мозку та серця, ембріони мишей, скелети морських огірків, мікроскопічні тардигради, дафнії, різноманітний пилок та мікроводорості. Особливо виділяється знімок мікроструктури старого процесора Pentium 90 – доказ того, що мікросвіт цікавий не лише в біології.

Морський планктон, фото: Dr. Zachary Sanchez

3/4 вид старого процесора Pentium 90, зображення, що відрізняється від інших. Фото: Jean-Marc Babalian

Хто обирав переможців

Незалежне журі 2025 року об'єднало експертів із різних галузей. До його складу увійшли science-райтерка Дебокі Чакраварті, відома своїми освітніми відео про мікросвіт, головний мультимедійний редактор Scientific American Джефф ДелВіссіо та постдок-біолог з Janelia Research Campus Ендрю Мур, який сам неодноразово перемагав у Nikon Small World.

Кристалізований соєвий соус у поєднанні з квасцями. Почесна відзнака, фото: Mishal Abdulaziz Alryhan

Павук-стрибун, почесна відзнака, фото: Jiri Cerny

Також суддями стали кураторка наук про життя в California Science Center Ліз Рот-Джонсон та біоінженер Грегорі Сойєр з онкологічного центру Moffitt. Експерти оцінювали роботи за чотирма критеріями: оригінальність, інформативність, технічна якість та візуальний ефект.

Танення сніжинки, почесна відсзнака. Фото: Michael Robert Peres

Переможці та відзначені роботи конкурсу 2025 року доступні у відкритій онлайн-галереї на сайті Nikon Small World. Протягом наступного року найкращі знімки мандруватимуть музеями та науковими центрами США і Канади, демонструючи відвідувачам красу та різноманіття світу, прихованого від неозброєного ока.

