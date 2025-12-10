Укр

В Украине есть "носатое" село, где живет меньше людей, чем вмещает лифт. Как оно называется

Наталья Дума
Село Ноздрище Новость обновлена 10 декабря 2025, 21:27
Село Ноздрище. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Население этого села можно сосчитать на пальцах, а пройти ее — за считанные минуты

Маленькое полесское село с пикантным названием сегодня выглядит как точка на карте, а не полноценный населенный пункт. Здесь живет очень маленькое количество людей, а территория настолько компактная, что пройти ее можно за 10 минут. Несмотря на это, у этого населенного пункта есть долгая история, пережило отселение после Чернобыля и остается одним из самых необычных топонимов Украины.

Речь идет о селе Ноздрище, где официально зарегистрировано 5 человек и его площадь — менее 1 км. Первое упоминание о нем датировано 1545 годом. Когда-то оно входило в состав шляхетских владений, а по данным справочника 1906 года здесь жило более тысячи человек и было более сотни дворов. Это было большое, живое полесское село, которое имело свой ритм, работу и людей.

Позже, в 1986 году произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Как много сел Житомирщины, Ноздрище стало жертвой полного или частичного отселения.

Село Ноздрище
Село Ноздрище

Почему такое странное название

Официальных объяснений происхождения названия нет – это чистая загадка. Но, учитывая регион, название вероятно происходит от старых полесских топонимов, которые нередко привязывали к ландшафтам или фамилиям старых владельцев.

В десяти километрах от села Ноздрища находится Древлянский природный заповедник. Во время большой войны, в 2022 году он подвергся обстрелам, которые привели ко значительным лесным пожарам. В результате выгорело более 2 тысяч гектаров леса. На территории заповедника была также найдена российская ракета.

Расстояние от села Ноздрища до природного заповедника Древлянского
Расстояние от села Ноздрища до природного заповедника Древлянского

Из-за того, что население очень маленькое, в Ноздрище нет собственного почтового отделения или почтомата и неразвитая инфраструктура. Ближайший город к этому селу — Народичи, с населением до трех тысяч человек.

#Деревня #Житомирщина #Полесье