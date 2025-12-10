В Украине есть "носатое" село, где живет меньше людей, чем вмещает лифт. Как оно называется

Население этого села можно сосчитать на пальцах, а пройти ее — за считанные минуты

Маленькое полесское село с пикантным названием сегодня выглядит как точка на карте, а не полноценный населенный пункт. Здесь живет очень маленькое количество людей, а территория настолько компактная, что пройти ее можно за 10 минут. Несмотря на это, у этого населенного пункта есть долгая история, пережило отселение после Чернобыля и остается одним из самых необычных топонимов Украины.

Речь идет о селе Ноздрище, где официально зарегистрировано 5 человек и его площадь — менее 1 км. Первое упоминание о нем датировано 1545 годом. Когда-то оно входило в состав шляхетских владений, а по данным справочника 1906 года здесь жило более тысячи человек и было более сотни дворов. Это было большое, живое полесское село, которое имело свой ритм, работу и людей.

Позже, в 1986 году произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Как много сел Житомирщины, Ноздрище стало жертвой полного или частичного отселения.

Село Ноздрище

Почему такое странное название

Официальных объяснений происхождения названия нет – это чистая загадка. Но, учитывая регион, название вероятно происходит от старых полесских топонимов, которые нередко привязывали к ландшафтам или фамилиям старых владельцев.

В десяти километрах от села Ноздрища находится Древлянский природный заповедник. Во время большой войны, в 2022 году он подвергся обстрелам, которые привели ко значительным лесным пожарам. В результате выгорело более 2 тысяч гектаров леса. На территории заповедника была также найдена российская ракета.

Расстояние от села Ноздрища до природного заповедника Древлянского

Из-за того, что население очень маленькое, в Ноздрище нет собственного почтового отделения или почтомата и неразвитая инфраструктура. Ближайший город к этому селу — Народичи, с населением до трех тысяч человек.

