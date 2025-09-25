Ветхий особняк в Харькове скрывает настоящие сокровища: что в нем особенного и как его найти

Первый владелец дома так и не смог пожить в нем

Улица Дарвина в Харькове — одна из самых старых и узнаваемых в городе. Она хранит атмосферу старого города, где расположились особняки и здания, построенные в разные эпохи и стилях. Одним из уникальных зданий на улице Дарвина является дом № 35, который сильно отличается от остальных. Причем уникальный он не только снаружи, но и внутри.

"Телеграф" рассказывает историю ветхого памятника архитектуры в Харькове, который намного интереснее, чем кажется на первый взгляд. Он пережил войны, революцию, национализацию и перепланировку, сохранив при этом уникальные детали.

Архитектура и стиль

Трехэтажный особняк на улице Дарвина, 35 был построен в 1913 году в стиле ретроспективизма и сегодня имеет статус памятника архитектуры местного значения. Дом состоит из полуэтажа, двух полноценных этажей и пристройки с главным входом слева. Характерная деталь фасада — эркер и закругленные оконные проемы второго этажа.

Сказочный дом на Дарвина построили в 1913 году Фото: Wikimedia/Sergiy Bobok

Кто и для кого построил особняк на Дарвина, 35

Автором проекта считается известный харьковский архитектор и гражданский инженер Моисей Компаниец. По одной версии, дом предназначался для немецкого купца, который не жил в нем ни дня, так как началась Первая мировая война. После революции 1917 года здание национализировали и переделали под коммунальные квартиры. Каждая комната была переоборудована в отдельное жильё, и этот формат частично сохранился до сих пор.

Необычное здание используется как многоквартирный дом

Имя архитектора Компанийца встречается и в других харьковских адресах. Ему приписывают строительство мануфактуры "Зильберман и сыновья" на улице Рождественской, 9, особняка на улице Маршала Бажанова, 4. В некоторых источниках указывается его соавторство с Алексеем Бекетовым.

Что внутри дома

В цокольном этаже, благодаря уклону местности, располагались хозяйственные помещения: кухня и небольшая привратницкая. Первый этаж изначально не был жилым — здесь находились вестибюль, гостиная, зимний сад и кабинет. Основные жилые комнаты размещались на втором этаже, куда вела деревянная лестница с сохранившейся стойкой фонаря, некогда освещавшего парадный холл.

Уникальная плитка в парадной дома. Фото: assembly.org.ua

Но особое внимание заслуживает парадная дома. Ее стены и пол выложены уникальной плиткой ("кафлями"), сохранившейся до наших дней. Среди декоративных элементов — медальоны со знаками зодиака. Это не просто редкость, такая плитка не встречалась реставраторам на других объектах.

Группа инициаторов восстановила плитку в 2020 году. Фото: assembly.org.ua

Несмотря на ветхость, дом продолжает активно использоваться. Часть квартир жилые, а нижние этажи сдаются под коммерческие нужды. Здесь работает студия красоты "Бомонд".

Часть уникальной плитки повреждена. Фото: assembly.org.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал историю Дворца Труда в Харькове. Это здание дважды пытались уничтожить во время бомбардировок.