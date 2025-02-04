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Не только редкоземельные металлы: какие полезные ископаемые спрятаны в недрах Украины (карты)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
Добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых. Фото nadra.info

Многие ценные ресурсы располагаются на территориях, которые оккупировала Россия

Другие страны заинтересованы в полезных ископаемых Украины. Именно у нас в недрах примерно 5% общих мировых минеральных ресурсов, в частности редкоземельные металлы, в которых заинтересован новый президент США.

В общей сложности речь идет об около 20 000 месторождений полезных ископаемых не менее 116 видов. В 2024 году стоимость украинских ископаемых оценивали в $26 трлн. Среди них – не только металлы.

Железная руда

У Украины есть значительные запасы железной руды, расположенные в основном в Криворожском бассейне, на который приходится более 90% добычи железной руды в стране. Общие запасы оцениваются в 27,4 млрд. тонн.

Титан

Украина владеет самыми большими запасами титана в Европе, что составляет около 7% мировых запасов. Титан имеет решающее значение для различных отраслей промышленности, включая аэрокосмическую и изготовление медицинской техники.

Карта титановых месторождений
Карта титановых руд

Марганец

Украина имеет одни из самых больших запасов марганца в мире, значительные залежи находятся в Никопольском марганцевом бассейне.

Уран и редкоземельные металлы (тантал, ниобий, бериллий, цирконий, скандий)

В Украине залегают 2,3% мирового запаса урана и разнообразные редкоземельные металлы, необходимые для развития ядерной энергетики и передовых технологий.

Уран в Украине
Урановые объекты Украины
Редкие и редкоземельные металлы Украины
Объекты редких и редкоземельных металлов

Графит

Украина входит в пятерку мировых лидеров по запасам природного графита, имея 18 млн тонн балансовых месторождений и около 100 млн тонн перспективных ресурсов. Графит это важный материал для аккумуляторов, смазочных материалов и даже ядерных реакторов.

Графитовые месторождения Украины
Расположение графитовых месторождений

Литий

С ориентировочными запасами почти 500 000 тонн, Украина является одним из крупнейших поставщиков лития в Европе, жизненно важного для производства аккумуляторов.

Литиевые объекты Украины
Литиевые объекты Украины

Галлий

Украина является пятым в мире производителем галлия, ключевым компонентом в производстве полупроводников.

Медь и цинк

Украина также является крупным производителем меди (4 место в Европе) и цинка (6 место) среди других цветных металлов.

Карта полезных ископаемых Украины
Общая карта полезных ископаемых Украины

Ранее "Телеграф" также рассказывал о заинтересованности Трампа Гренландией. Там также находятся запасы редкоземельных металлов.

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#Титан #Наука #Уран #Полезные ископаемые