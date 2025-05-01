Инвестиции, прибыль, заинтересованность, но без гарантий: какие подводные камни скрыты в соглашении о полезных ископаемых

В Украине не все восприняли новость о соглашении положительно

США официально заявили, что подписанное 30 апреля соглашение с Украиной о создании Совместного инвестиционного фонда реконструкции является проявлением стратегической поддержки мира, стабильности и развития украинского государства. Там дописали, что президент Дональд Трамп рассматривает это соглашение как подтверждение стремления обеих сторон к продолжительному миру и экономическому процветанию Украины.

Об этом говорится в заявлении Белого дома. По условиям соглашения, в фонд будет поступать 50% от роялти, лицензионных и других платежей, полученных от проектов по добыче украинских природных ресурсов.

"Президент Трамп видел цель этого партнерства между американцами и украинцами в том, чтобы продемонстрировать преданность обеим сторонам крепкому миру и процветанию в Украине", — утверждается в публикации. Однако, как подчеркивает The New York Times, документ не содержит никаких упоминаний о гарантиях безопасности, на которые долго рассчитывал Киев.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, соглашение является "четким сигналом России", что США всерьез настроены поддерживать независимую, суверенную и экономически сильную Украину. Аналитики в Киеве указывают, что участие Трампа в этом соглашении может стать залогом длительной заинтересованности Вашингтона в украинских делах.

"В соглашении говорится о том, что Соединенные Штаты и Украина хотят гарантировать, что страны, "действовавшие неблагоприятно по отношению к Украине в ходе конфликта, не получат выгоды от восстановления Украины" после достижения мира — другими словами Россия", — дописали в NYT.

Несмотря на заявленный символизм и экономический потенциал, отдельные критики соглашения в Украине опасаются, что оно не дает немедленных результатов и не содержит обязательства США в сфере безопасности. К тому же, как сообщает NYT, подписанный документ является упрощенной версией предыдущего соглашения, провалившейся в феврале после публичного конфликта между Трампом и Зеленским в Белом доме.

Украинский парламент должен ратифицировать соглашение в ближайшие недели. После этого начнется формирование управленческой структуры фонда, а также определение первых проектов, финансируемых по новым поступлениям от разработки полезных ископаемых.

Напомним, ранее редакция "Телеграфа" обратилась к ведущим украинским экономистам и политологам с просьбой оценить, насколько подписанный документ отвечает национальным интересам. Эксперты отмечают, что новая редакция действительно выглядит более выгодной для Украины, чем предыдущая, однако остаются ряд открытых вопросов относительно механизмов управления фондом, порядка лицензирования и потенциальных уступок.