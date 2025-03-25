Китайцам нужен украинский янтарь: что сейчас с добычей "солнечного камня" и исчезли ли нелегальные копатели

После законодательного урегулирования добычи янтаря "черные" копатели все равно работают

Несмотря на активное проведение аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами, а именно участками с залежами янтаря , добывает "солнечный камень" в стране официально только 9 компаний. При этом правоохранители продолжают фиксировать случаи работы старателей-нелегалов и факты незаконной обработки янтаря.

"Телеграф" собрал статистику по выданным за последние годы спецразрешений на пользование недрами, без которых невозможно проводить ни исследовательские работы, ни добычу, присмотрелся к фирмам, интересующимся янтарными месторождениями, и подсчитал, какую выгоду имеет бюджет от добычи.

Китайцы, австрийцы, эстонцы: как иностранцы причастны к спецразрешениям

Интерес украинского бизнеса к янтарю не спадает в последние годы. Компании – как старые игроки на рынке добычи "солнечного камня", так и новые – пытаются получить доступ к месторождениям, сосредоточенным в Житомирской и Ровенской областях. При этом в Волынской области, где также есть янтарные залежи, с этим без сюрпризов – здесь добывает ценный камень только коммунальное предприятие "Волыньприродресурс". Разрешительные документы КП получило еще в 2017 году, а позже, по крайней мере, с 2020 года, когда произошла легализация янтарной добычи, новые никому не выдались. Об этом говорится в ответе предприятия на запрос "Телеграфа".

На Волыни добывает янтарь официально только коммунальное предприятие

На Житомирщине, где янтарных месторождений много, но они невелики, спецразрешений разных категорий было предоставлено за 2022-2024 годы только три. Об этом говорится в ответе Государственной службы геологии и недр Украины на запрос "Телеграфа". Два разрешительных документа на выполнение геологического изучения недр, предусматривающего опытно-промышленную разработку, получили в 2022 и 2023 годах по результатам аукционов ООО "Орбита-Темп" (за 200 тыс. приобрело спецразрешение на участок Древлянская-7) и "Грейт СГ Юкрейн" (за 1 млн. 68 тыс. гривен спецразрешение на участок Дружбовская), имеющие столичную регистрацию.

За прошлый год в Житомирской области реализовали только 1 спецразрешение, в Ровенской — 15

"Самый жирный кусок" в виде спецразрешения на добычу полезных ископаемых в месторождении Белое в Житомирской области площадью 66,29 га — получило в прошлом году ООО "Деревообрабатывающая Евролес". Это один из трех случаев в последние годы, когда это произошло без процедуры электронных торгов. Такой вариант предусматривает законодательство в случае, когда недропользователь сам производит геологическое изучение участка или геолого-экономическую оценку с подсчетом запасов. Размер сбора, уплачиваемого в государственный бюджет, при этом составил 4 млн. 835 тыс. гривен. Фирма имеет в основателях жителя Броваров Игоря Кошеля. Этот же предприниматель недавно входил в состав бенефициаров ООО "Бизнес Элит Групп ЛТД", которое уже добывает янтарь в Ровенской области и по результатам 2023 года было в тройке лидеров по добыче по стране с показателем 4383,48 кг.

В Ровенской области за 2022-2024 годы было предоставлено в общей сложности 37 спецразрешений, в том числе два без аукциона. В 2022 году на Томашгородское месторождение со значительными запасами янтаря-сырца (площадь 457,7 га) разрешительные документы получило ООО "Солнечное ремесло" (ранее называлось "Санкамян"), размер сбора составил – 2 млн. 871 тыс. гривен. Конечными бенефициарными владельцами фирмы, по данным сервиса Опедатабот, значится известный столичный бизнесмен Игорь Мазепа и экснардеп, однопартиец, земляк Литвина старшего, депутат Ровенского облсовета нескольких созывов Юрий Благодыр. Оба – Мазепа через фирму "Конкорд консалтинг", а Благодыр напрямую – были причастны к еще одной фирме с похожим названием – ООО "Центр Солнечное ремесло", которое занималось разработкой карьера с залежами янтаря "Владимирец Восточный" (площадь 83,9 га). Но в 2024 продали ее гражданину Китая Рен Йонгпенгу.

Еще один китайский бизнесмен – Ванг Чжикай, являющийся одним из основных операторов янтарного рынка в Поднебесной, с недавних пор имеет долю в ООО "Солнечное ремесло". Мазепа отмечал это как достижение, ведь, по его словам, Ванг Чжикай стал одним из немногих прямых иностранных инвесторов в Украине во время войны.

В 2023 году так же без электронных торгов спецразрешение на добычу на месторождении "Золотое", в том числе участок Центральный (площадь 2434,73 га) получило ООО "Ред.Мет". Сбор был определен на уровне 5 млн. 670 тыс. гривен. В основателях фирмы значится кипрская компания "Амберхольд Трейдинг Лимитед" и эстонская "Фоксерком", а конечными бенефициарами числятся литовец Закаркене Лорета и Олег Богельский (присоединился в начале 2025 года) – украинский бизнесмен, которого называют янтарным бароном. Ведь он является руководителем группы компаний "Амбер Гальбин", одна из них — "Бурпром" — после введения в действие нового закона первой приобрела спецразрешения на пользование недрами в Ровенской области и осуществляет промышленную добычу "солнечного камня".

Участники торгов умудрялись договариваться

Большинство же спецразрешений было разыграно на аукционах. При этом в победителях часто встречаются одни и те же компании. Например, в 2024 году ООО "Амберкинг Юкрейн (учредители Виталий Питель из города Сарны Ровенской области и Роман Руденко из Радомышля Житомирской области) стало владельцем разрешительных документов на три участка — Дибривская, 3 и 4, Осив-7. При этом она заплатила 1 млн. 365 тис. гривень, 1 млню 146 тис. гривень и 10,6 млн. гривен соответственно. В начале 2025 года фирма победила еще в нескольких торгах: со ставкой 4,1 млн гривен за участок Крючкова-5, 1 млн гривен – Юровская-11 и 2,06 млн гривен – Лозки-3. Стоит отметить, что Роман Руденко — бизнесмен, фигурировавший несколько лет назад в "янтарном деле" как компаньон Борислава Розенблата — бывшего народного депутата от БПП. Несмотря на наличие записей в САП, где зафиксирован рассказ о схеме вывоза незаконно добытого янтаря из Украины для дальнейшей продажи за границей, Руденко не объявляли подозрение и к ответственности не привлекали, а теперь его фирмы активно участвуют в борьбе за официальный доступ к месторождениям янтаря.

Неоднократно побеждало в торгах и ООО "Полесье Природ Ресурс", в основателях которой с долей 51% числится австрийская компания "Вертепул ГмбХ" и украинское ООО "Майнингбелл", а конечными бенефициарами — украинец Дмитрий Угро и немец Марк Клопфель. В 2024 году за 2,5 млн гривен фирма приобрела спецразрешение по участку Юрьевская-6, за 3,4 млн гривен – Крючкова, за 2,01 млн. гривен – Крючкова-1, за 182 тыс гривен – Яровая-35. Название компании, кстати, фигурирует в уголовном производстве, открытом в июле прошлого года, как это ни странно, но "за нарушение правил охраны или использования недр" (ч.1 ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины). Как отмечается в постановлении Владимирецкого райсуда Ровенской области, сотрудники СБУ задержали вблизи села Жовкины людей, которые с помощью мотопомп кустарного производства незаконно добывали янтарь. Нарушители представились сотрудниками ООО "Полесье Природ Ресурс", но никаких документов в подтверждение не предоставили. Расследование по делу до сих пор продолжается.

Неизвестные представились работниками фирмы-собственника спецразрешения, но документов не имели

Несмотря на прозрачность процедуры поиска владельцев спецразрешений, как выяснилось, не всегда торги проходят по правилам. А именно, участники прибегают к "искажению конкуренции". К таким выводам по результатам проверок в марте-сентябре 2024 г. пришли территориальные отделения Антимонопольного комитета. Об этом сообщает NADRA.INFO и приводит примеры, что ООО "Амбербур" и ООО "Хупо Се Трейд" были единственными участниками на трех аукционах, при этом одна из компаний предлагала выкупить спецразрешение за 4 млн. гривен, но вовремя не подписала протокол, поэтому победа с ценой в 11-13 раз меньше отходила конкуренту.

Победитель с ценой более 4 млн гривен не подписал протокол, поэтому спецразрешение получила другая фирма

По такой же схеме действовали фирмы "Амберпром", ООО "Энтер Гео Инвест", "Амберкинг", "Амбер-Групп". При этом владельцем нескольких из них является уже упомянутый бизнесмен Роман Руденко, так что неудивительно, что были какие-то кулуарные договоренности.

Добыча, как и рентная плата, растет

По состоянию на середину марта 2025 непосредственно добычей янтаря занимается, по данным электронной базы данных ГНПП "Геоинформ Украины", 9 компаний. Из них только одна имеет коммунальную форму собственности, это уже упомянутое КП "Волыньприродоресурс" и 8 предприятий частной собственности, в том числе 2 – в Житомирской области, 6 – в Ровенской области. В Госслужбе геологии и недр Украины перечень фирм по запросу "Телеграфа" не предоставили, как и не проинформировали об общих результатах добычи янтаря за 2024 год. Как пояснили в ведомстве, "данные будут получены после обработки статистических форм отчетности предприятий по форме 5-гр. При этом КП "Волыньприроресурс" сообщило, что в прошлом году добыло 6754 кг янтаря, а с 2020 года — 36 139 кг.

За три года Госгеонадра реализовала 40 спецразрешений на янтарные участки

На официальном сайте сейчас содержится перечень компаний, добывавших янтарь в 2022 году. Их тогда было 11. Помимо КП, действующего на Волыни, это были ООО "Центр "Солнечное ремесло", "Технобуд", "Деревообрабатывающая Евролес", "Бурпром", "Западземресурс", "Строительная компания "Дейто", "Гранойл", "Райт Солюшн", "Бизнес Элит Груп" и госпредприятие "Бурштин Украины". Все вместе они добыли 24 175 кг янтаря.

2022 год стал последним годом работы государственного предприятия "Бурштин Украины"

В 2023 году показатель добычи вырос до 40 184 кг (такое количество фигурирует в ответе Госгеонадр на запрос "Телеграфа", а в отчете на сайте указан годовой результат — 39 256 кг — Авт.). К процессу присоединились уже 12 компаний, в рядах которых состоялась рокировка. Ядро составили – КП "Волыньприроресурс", ТОВ "Центр "Солнечное ремесло", "Бизнес Элит Груп", "Технобуд", "Бурпром", "Западземресурс", "Райт Солюшн", которые работали и в предыдущем году. При этом с рынка окончательно ушло государственное предприятие, его со второй попытки продал Фонд госимущества, при этом за цену в половину меньшую от начальной. Таким образом почти 6 тыс. кв. метров производственных и административных зданий и 43 га земли получило всего лишь за 6,7 млн. гривен ООО "Будтранс-Логистик". Компания, которая принадлежит Елене и Дарье Тарар, переоформила на себя спецразрешение на добычу "солнечного камня". Остальные частные компании заменили новые игроки — ООО "Книстер Груп", "Земресурсинвест", "Полесье Инвестмент Девелопмент Груп", "Вертеп" и "Инклюз-8".

Единое КП, добывающее янтарь, стабильно держится в лидерах

Помимо поступлений в государственный бюджет от продажи спецразрешений, компании, которые их получили, вносят и рентную плату за пользование недрами для добычи янтаря. В сводный бюджет в 2022 году, по данным Государственной казначейской службы Украины, поступило 21,4 млн гривен (из них 15 в госбюджет, а 6,4 – в местные), в 2023 – 35,4 млн гривен (из них 24,8 – в госбюджет, 10,2 – 2,2 – в госбюджет, 9,7 – в местные).

В 2024 году уровень поступлений рентной платы снизился

На Волыни рентную плату получали четыре территориальные громады – Маневицкая, Любешивская, Камень-Каширская и Прилесненская, в Житомирской области – Олевская, Ушомирская и Словечанская, а в Ровенской области – Выровская, Рокитновская, Владимирецкая, Каноницкая, Дубровицкая, Немовицкая, Гощанская и Клесивская. В 2022 году общий размер поступлений составил 6 млн. 443 тыс. гривен, в 2023 году — 10 млн. 623 тыс. гривен, в 2024 — 9 млн. 712 тыс. гривен.

Выручку от добычи "солнечного камня" имеют и общины, на территории которых есть его залежи.

Копали даже в нацпарке, перевозили и обрабатывали

Несмотря на такие показатели легальной добычи "солнечного камня", полностью побороть незаконный промысел до сих пор не удалось. Конечно, его пик миновал, но такие случаи работы старателей вне закона и дальше фиксируются. Например, в Житомирской области, по данным ГУ Нацполиции, в 2022 году было выявлено и задокументировано 6 фактов "незаконной добычи полезного ископаемого общегосударственного значения — янтаря", в 2023 году — 5, в 2024 — 3. Копачей "на горячем" силовики ловили в Олевском, Овруцком и Коростенском районах. Во всех случаях правоохранители открывали уголовные производства по ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины.

В этот период расследовались и дела предыдущих лет, таким образом, в 2022 году на рассмотрении находилось 19 дел, связанных не только непосредственно с промыслом, но и с перевозкой или сбытом. При этом подпольные цеха по обработке янтаря-сырца в Житомирской области за последние три года стражи порядка не обнаруживали. В 2023 году количество производств составило 14, в 2024 – 6, в 2025 – 1. До суда дошла незначительная часть дел. В 2022 – только два, при этом 8 уголовных производств было закрыто, в 2023 – по 3 делам началось судебное разбирательство (по одному было заключено соглашение), а 5 производств закрыли, в 2024 – 2 производства "пошли" в суд, а 1 закрыли.

Некоторые производства по янтарю полиция закрывает

Волынская полиция пока не предоставила ответ на запрос "Телеграфа" о статистике янтарных правонарушений. На официальных страницах ведомства можно найти упоминания о 9 таких случаях за три последних года, при этом речь идет о хранении или перевозке янтаря. Самая большая "добыча" — это "бизнес" группы местных жителей, которые скупали "солнечный камень" в соседней — Ровенской области, а затем обрабатывали в подпольном цеху.

Ровенщина, кстати, лидер среди трех областей по янтарным махинациям, и хотя областное подразделение Нацпола также отмолчалось и не ответило на запрос нашего издания, но регулярно отчитывалось о подобных преступлениях в соцсетях. И из этих сообщений следует, что "солнечный камень" в регионе как копали незаконно, так и продолжают активно копать, хранить, перевозить и обрабатывать. Один из "свежих" примеров — 19 марта силовики "накрыли" двух местных жителей близ села Вежицы, которые использовали в работе самодельную помпу и вездеход и успели добыть 9 кг янтаря. А в феврале в селе Тынне правоохранители обнаружили цех, в котором обрабатывали и фасовали готовый камень для продажи. В январе зафиксировано 7 фактов перевозки или хранения янтаря-сырца, крупнейшую партию в 143 кг обнаружили у жителя поселка Клевань.

Старатели осуществляют гидроразмыв почвы и ты вредят природе

Стабильно разоблачали нелегальных копателей янтаря правоохранители Ровенской области и в течение трех лет полномасштабного вторжения. В мае 2022 года хорошо подготовленные старатели работали в урочище "Балки", в июне во время операции у поселка Томашгород полицейские собрали урожай из мотопомп — изъяли 8 штук как кустарного, так и заводского производства, которые местные использовали для незаконной добычи. В сентябре того же года успешным оказался визит стражей порядка в село Степангород и урочище "Ямы", расположенное поблизости, где "собрали" 11 мотопомп и другие орудия, а также оружие и янтарь-сырец. Всего за год правоохранители изъяли четыре десятка мотопомп и 144,5 кг "солнечного камня" — по крайней мере о таком количестве можно найти упоминания в сообщениях правоохранителей.

Иногда правоохранители изымают крупные партии янтаря-сырца

В 2023 году, когда фиксировалось и увеличение официальной добычи, настойчивее работали и старатели. Десятки случаев их деятельности задокументировали полицейские, в частности, "мыли" камни местные жители в урочище "Залуг", в урочище "Ставы", в лесу вблизи села Будымля, вблизи населенного пункта Старое Село и т.д. Также было достаточно за год случаев, когда местные жители попадались на перевозке или хранении янтаря . К концу года правоохранители провели "янтарную операцию" почти на 4,5 млн. гривен, когда разоблачили группировку, наладившую полный цикл от добычи до продажи уже обработанных "солнечных камней". Если сложить вес всего изъятого янтаря, информацию о котором обнародовали сотрудники полиции, то получается почти 2 тонны камня (!).

В 2024 году тенденция сохранялась – жители Ровенской области отличились незаконной добычей, при этом традиционно использовали метод гидроразмыва почвы, а копали даже на территории Нобельского национального природного парка. Самая большая партия янтаря-сырца – 970 кг – была изъята в августе 2024 года дома и по месту работы жителя Квасилова. В целом за год правоохранители "насобирали" почти 1,5 тонны – это данные из открытых источников, при этом не во всех сообщениях об обнаружении и изъятии "солнечного камня" указывались фактические объемы, поэтому реальные масштабы могут отличаться.

Как сообщал "Телеграф", администрация Трампа планирует подписать соглашения о редкоземельных ископаемых по всему миру, в том числе его интересуют залежи Украины.