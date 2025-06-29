Кроме рассекречивания планируется упростить формат геологических данных и отчетов для более удобной работы с ними.

Правительство Украины приняло решение снять закрепленный еще с советских времен гриф "Секретно" с данных относительно украинских полезных ископаемых, в первую очередь стратегических минералов. Теперь бизнес может получить доступ к информации о титане, золоте, литие, редкоземельных металлах и других стратегически важных ресурсах, ожидающих инвестиций.

Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук. Она отметила, что гриф "Секретно" снят с данных о литие, золоте, титане, платине, алмазах, палладии, цирконии, иридии и других металлах и материалах. Единственные месторождения, относительно которых секретность сохранена – это урановые.

"Гриф отменен, и сейчас мы завершаем все бюрократические процедуры, чтобы полноценно работать с инвесторами и бизнесом", — отметила она.

Кроме рассекречивания планируется упростить формат геологических данных и отчетов для более удобной работы с ними. Большую часть документов оцифруют, в общей сложности планируется перевести "в цифру" 66 тысяч документов. Параллельно уже сейчас сформированы национальные перечни стратегического и критического сырья, ведется разработка 3D-карт и 3D-моделей месторождений. Часть этих месторождений позже будет выставлена на аукцион инвесторов.

Напомним, что 30 апреля Украина и Соединенные Штаты подписали обновленное соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, который будет финансировать проекты по добыче украинских полезных ископаемых. Документ предусматривает равноправное управление фондом со стороны Киева и Вашингтона и более выгодные для Украины условия, чем те, что были в предыдущей версии документа.

16 июня Украина сделала первые практические шаги по реализации минерального соглашения с США. Началась подготовка к запуску тендера на разработку крупного государственного месторождения лития. Этим проектом уже заинтересовался бизнесмен из окружения Трампа.

Однако есть и проблемы, в первую очередь из-за россиян и их китайских союзников. В частности, недавно Россия получила контроль над еще одним стратегическим ресурсом Украины – литием. Оккупанты продвинулись вглубь Донбасса, захватив населенный пункт Шевченко и месторождение лития возле него. А что касается Китая – по данным украинских СМИ, Китай не только поддерживает активные политические контакты с россиянами, но и готовится грабить Украину. В частности, так называемый "частный бизнес" китайцев начал активно "заходить" на временно оккупированные украинские территории, которые сейчас находятся под контролем российского режима.