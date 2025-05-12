Трамп не сможет отступить? Как минеральное соглашение привязывает США к интересам Украины

Как соглашение о ископаемых повлияло на отношения США и Украины

США и Украина заключили стратегическое соглашение по поводу полезных ископаемых. Верховная Рада ратифицировала документ конституционным большинством в 338 голосов. Ожидалось, что он поможет укрепить отношения с США и углубить сотрудничество.

О значении этого соглашения рассказал в интервью OBOZ.UA народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

"Кремль и Путин серьезно опасались подписания этого соглашения, поскольку они заинтересованы в изоляции Украины и ухудшении ее отношений с США. Их стратегия состоит в том, чтобы оставить Украину без поддержки", – отметил Мережко.

По его словам, ситуация существенно изменилась после того, как Украина конструктивно подошла к переговорам, согласившись на предложения Трампа по поводу перемирия. Ратификация соглашения без голоса "против" или содержания продемонстрировала редкое единство украинских нардепов.

Народный депутат подчеркнул, что этот шаг усилил интерес действующего президента США к Украине прежде всего с экономической точки зрения. Как бизнесмен, Дональд Трамп теперь рассматривает Украину как часть своих интересов, что автоматически повышает ее стратегический вес.

"Для Путина это усложняет дальнейшую агрессию, ведь теперь она направлена не только против Украины, но и против интересов США. Кремль оказался в ситуации, где нет четкого ответа на изменение обстоятельств", — пояснил Мережко.

На вопрос о дилемме для Трампа по дальнейшим действиям в отношении Украины и России, председатель Комитета ответил: "Совершенно правильно. Мы сейчас на пороге кульминации. Возможно, в ближайшие недели или месяцы".

Мережко подчеркнул: " Украина согласилась на прекращение огня, согласилась на стратегические соглашения, в том числе на полезное ископаемое. Но Путин, очевидно, будет продолжать войну и попытки нас уничтожить".

Главный вопрос теперь — реакция Трампа. Отступление от поддержки Украины, по мнению Мережко , уже невозможно.

Речь идет о создании гарантий безопасности, выживания и поддержки. Среди возможных шагов США – введение вторичных санкций против помогающих России стран покупают ее энергоносители.

"Возможно, он еще окончательно не решил, но уже сейчас мы видим, что после заключения этого соглашения он двигается в направлении поддержки Украины и усиления давления на Россию", – подытожил Александр Мережко.

Ранее "Телеграф" также писал, какие подводные камни скрыты в соглашении о полезных ископаемых. Там есть инвестиции, прибыль, интерес, но без гарантий для Украины.