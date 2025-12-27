5G неожиданно появился в Днепре: что известно и какая скорость мобильного интернета (фото)

Тестировать такой тип сети в декабре должны в Бородянке

В Украине продолжают тестирование сети 5G, в частности, такую отметку заметил корреспондент "Телеграфа" в Днепре. Правда, скорость пока далека от той, которая должна быть по стандарту.

Что нужно знать:

5G в Днепре зафиксировали впервые

Полноценный запуск 5G в Украине ожидается после завершения военного положения

Скорость не соответствует показателям 5G

Согласно планам, 5G в Украине должна покрыть часть территории до 2030 года, однако полноценно технология будет запускаться только после завершения военного положения. Появление 5G в Днепре неожиданно еще и тем, что тестирование было запланировано в трех городах – Львове, Харькове и Бородянке.

Появление 5G в Днепре

Нет Днепра и на карте распространения 5G в мире.

5G в Украине

Средняя скорость 5G в реальных сетях по данным тестов чаще всего составляет примерно 80–230 Мбит/с для загрузки данных, но в некоторых случаях может быть и выше — до 900 Мбит/с и более. Пока в Днепре таких показателей нет.

Замеры скорости после появления 5G в Днепре

Также 5G обеспечивает очень низкую задержку – 1–10 мс, что важно для онлайн-игр или при видеосвязи. В Украине по меньшей мере 9,4 млн. устройств могут использовать такой тип сети. Предварительно, в компании Киевстар сообщали об отключении 3G на Днепропетровщине и подготовке сетей к 5G, но сроки внедрения не называли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Верховная Рада законом изменила подход к определению скорости интернета. Операторы обязали предоставлять заявленную скорость, а не минимальную.