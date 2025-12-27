5G неожиданно появился в Днепре: что известно и какая скорость мобильного интернета (фото)
-
-
Тестировать такой тип сети в декабре должны в Бородянке
В Украине продолжают тестирование сети 5G, в частности, такую отметку заметил корреспондент "Телеграфа" в Днепре. Правда, скорость пока далека от той, которая должна быть по стандарту.
Что нужно знать:
- 5G в Днепре зафиксировали впервые
- Полноценный запуск 5G в Украине ожидается после завершения военного положения
- Скорость не соответствует показателям 5G
Согласно планам, 5G в Украине должна покрыть часть территории до 2030 года, однако полноценно технология будет запускаться только после завершения военного положения. Появление 5G в Днепре неожиданно еще и тем, что тестирование было запланировано в трех городах – Львове, Харькове и Бородянке.
Нет Днепра и на карте распространения 5G в мире.
Средняя скорость 5G в реальных сетях по данным тестов чаще всего составляет примерно 80–230 Мбит/с для загрузки данных, но в некоторых случаях может быть и выше — до 900 Мбит/с и более. Пока в Днепре таких показателей нет.
Также 5G обеспечивает очень низкую задержку – 1–10 мс, что важно для онлайн-игр или при видеосвязи. В Украине по меньшей мере 9,4 млн. устройств могут использовать такой тип сети. Предварительно, в компании Киевстар сообщали об отключении 3G на Днепропетровщине и подготовке сетей к 5G, но сроки внедрения не называли.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Верховная Рада законом изменила подход к определению скорости интернета. Операторы обязали предоставлять заявленную скорость, а не минимальную.