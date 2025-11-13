Укр

Как раздать интернет с помощью Android-смартфона: два простых способа (фото)

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Автор
Поделиться интернетом Новость обновлена 13 ноября 2025, 16:34
Поделиться интернетом

Сперва нужно разобраться, может ли вообще смартфон делиться интернетом

Смартфон можно превратить в Wi-Fi-точку во время отключений света, чтобы домашняя техника всегда была с интернетом. Сделать это можно буквально за минуту.

"Телеграф" рассказывает о том, как сделать интернет на телефоне вашим домашним Wi-Fi с помощью Android-смартфона.

Чтобы сделать смартфон точкой доступа, нужно разобраться, может ли вообще смартфон делиться интернетом. Обратите внимание, что не каждый оператор мобильной связи предоставляет услугу раздачи трафика. В некоторых случаях за эту возможность нужно доплатить. Может быть ограничено и число одновременно подключенных устройств.

Пошаговая инструкция:

Первый способ.

  • Включить мобильный интернет на смартфоне.
  • В меню "Настройки" перейти в раздел "Управление беспроводными сетями" (другие названия "Подключения", "SIM-карты и сети").
  • Выбрать пункт "Мобильная точка доступа" или "Режим модема".
  • Выбрать способ интернет-соединения или указать тип модема среди доступных вариантов.
Инструкция. Фото: Цитрус

Второй способ.

  • Проведите по экрану сверху вниз.
  • Нажмите на значок "Точка доступа". Если вы не видите значка , в левом нижнем углу нажмите на значок карандаша и перетащите значок "Точка доступа" на панель быстрых настроек.

Подключите другое устройство к точке доступа

  • На другом устройстве откройте список доступных сетей Wi-Fi.
  • Выберите название точки доступа вашего смартфона.
  • Введите пароль.
  • Нажмите Подключиться.

