Как раздать интернет с помощью Android-смартфона: два простых способа (фото)

Сперва нужно разобраться, может ли вообще смартфон делиться интернетом

Смартфон можно превратить в Wi-Fi-точку во время отключений света, чтобы домашняя техника всегда была с интернетом. Сделать это можно буквально за минуту.

"Телеграф" рассказывает о том, как сделать интернет на телефоне вашим домашним Wi-Fi с помощью Android-смартфона.

Чтобы сделать смартфон точкой доступа, нужно разобраться, может ли вообще смартфон делиться интернетом. Обратите внимание, что не каждый оператор мобильной связи предоставляет услугу раздачи трафика. В некоторых случаях за эту возможность нужно доплатить. Может быть ограничено и число одновременно подключенных устройств.

Пошаговая инструкция:

Первый способ.

Включить мобильный интернет на смартфоне.

В меню "Настройки" перейти в раздел "Управление беспроводными сетями" (другие названия "Подключения", "SIM-карты и сети").

Выбрать пункт "Мобильная точка доступа" или "Режим модема".

Выбрать способ интернет-соединения или указать тип модема среди доступных вариантов.

Инструкция. Фото: Цитрус

Второй способ.

Проведите по экрану сверху вниз.

Нажмите на значок "Точка доступа". Если вы не видите значка , в левом нижнем углу нажмите на значок карандаша и перетащите значок "Точка доступа" на панель быстрых настроек.

Подключите другое устройство к точке доступа

На другом устройстве откройте список доступных сетей Wi-Fi.

Выберите название точки доступа вашего смартфона.

Введите пароль.

Нажмите Подключиться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая зарядная станция потянет стиралку, холодильник и плиту на кухне.