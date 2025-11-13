Как раздать интернет с помощью Android-смартфона: два простых способа (фото)
Сперва нужно разобраться, может ли вообще смартфон делиться интернетом
Смартфон можно превратить в Wi-Fi-точку во время отключений света, чтобы домашняя техника всегда была с интернетом. Сделать это можно буквально за минуту.
"Телеграф" рассказывает о том, как сделать интернет на телефоне вашим домашним Wi-Fi с помощью Android-смартфона.
Чтобы сделать смартфон точкой доступа, нужно разобраться, может ли вообще смартфон делиться интернетом. Обратите внимание, что не каждый оператор мобильной связи предоставляет услугу раздачи трафика. В некоторых случаях за эту возможность нужно доплатить. Может быть ограничено и число одновременно подключенных устройств.
Пошаговая инструкция:
Первый способ.
- Включить мобильный интернет на смартфоне.
- В меню "Настройки" перейти в раздел "Управление беспроводными сетями" (другие названия "Подключения", "SIM-карты и сети").
- Выбрать пункт "Мобильная точка доступа" или "Режим модема".
- Выбрать способ интернет-соединения или указать тип модема среди доступных вариантов.
Второй способ.
- Проведите по экрану сверху вниз.
- Нажмите на значок "Точка доступа". Если вы не видите значка , в левом нижнем углу нажмите на значок карандаша и перетащите значок "Точка доступа" на панель быстрых настроек.
Подключите другое устройство к точке доступа
- На другом устройстве откройте список доступных сетей Wi-Fi.
- Выберите название точки доступа вашего смартфона.
- Введите пароль.
- Нажмите Подключиться.
