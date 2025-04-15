Из-за введения 5G придется менять сим-карту? Что говорят в Vodafone

Его преимущество в увеличенной скорости передачи данных

Интернет 5G должен появиться в Украине. Абонентов волнует вопрос, придется ли для пользования им менять симкарту.

Вопрос об этом украинец задал мобильному оператору Vodafone на его странице в Facebook. "При введении 5G придется снова менять симку?", — спросил абонент.

На вопрос ответил представитель оператора. Пока информации о том, нужно ли будет менять сим-карту для пользования 5G нет.

"Пока неизвестно, следите за нашими новостями", — ответили у оператора.

Что такое 5G

5G – это стандарт мобильной связи пятого поколения. Буква G в терминологии мобильных сетей означает generation (поколение). Его преимущество в увеличенной скорости передачи данных. Скорость 5G может достигать до 10 Гбит/с, что в десятки раз больше 4G LTE. Это обеспечит мгновенную загрузку данных и передачу больших файлов, видео высокой четкости без буферизации и более быстрый отклик в онлайн играх.

Введение 5G в Украине — что известно

В конце прошлого года правительство приняло изменения в постановлении по использованию радиочастот. Это позволяет ввести 5G в Украине. В трех городах будет запущено двухлетнее тестирование сети 5G, которое пройдет в два этапа.

В течение этого периода НКЭК (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи) и Украинский государственный центр радиочастот проверят, не влияет ли оборудование 5G на работу военных сетей. Минцифры планируют завершить полный запуск к 2030 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что клиент Vodafone попросил тариф без "ненужных услуг". Какой ответ предоставил оператор.