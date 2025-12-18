Назван второй населенный пункт в Украине, где будет мобильная связь 5G: запустят уже до конца года

Новый стандарт связи появится в Киевской области

В Украине расширяют географию тестирования мобильной связи нового поколения. После Львова еще один населенный пункт получит доступ к 5G к концу года. Речь идет о поселке Бородянка в Киевской области, который восстанавливают после разрушений и параллельно оснащают современной инфраструктурой.

Что нужно знать:

5G планируют запустить до конца года

Речь идет о тестовом, а не массовом покрытии

Полноценный запуск откладывают из-за войны

Об этом глава Киевской ОГА Николай Калашник рассказал "Телеграфу" в материале:"Председатель Киевской ОВА об обстрелах, бизнесе, нехватке учителей и условии, при котором станет лучше со светом".

По словам Калашника, Киевщина ведет восстановление по принципу — "сделать лучше, чем было до разрушения", и речь не только о зданиях, но и об удобствах для людей. Новую сеть мобильной связи планируют запустить в Бородянке до конца этого года в рамках восстановления города.

До конца года в Бородянке должна появиться мобильная связь 5G, и после Львова это будет второй населенный пункт в стране с таким покрытием. сказал глава ОГА.

Как подчеркнул Николай Калашник, такие решения являются частью общего подхода к восстановлению населенных пунктов Киевской области после боевых действий.

Николай Калашник

Тестирование 5G в Бородянке подтверждается и на общенациональном уровне. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine, осенью к пилотным зонам связи пятого поколения должны присоединиться Харьков и Бородянка. Тем временем такие испытания уже проводят во Львове.

В Министерстве цифровой трансформации объясняют, что речь идет именно о тестовом формате. Полноценный запуск 5G по всей стране откладывается до завершения военного положения, однако пилотные зоны позволяют операторам и пользователям подготовиться к новому стандарту связи. По данным Минцифры, часть смартфонов в Украине уже поддерживают эту технологию.

