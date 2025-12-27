5G несподівано з’явився у Дніпрі: що відомо і яка швидкість мобільного інтернету (фото)

Тестувати такий тип мережі в грудні мали в Бородянці

В Україні продовжують тестування мережі 5G, зокрема таку позначку помітив кореспондент "Телеграфа" у Дніпрі. Щоправда, швидкість поки далека від тої, яка мала б бути за стандартом.

Що потрібно знати:

5G у Дніпрі зафіксували вперше

Повноцінний запуск 5G в Україні очікують після завершення воєнного стану

Швидкість не відповідає показникам 5G

Згідно з планами, 5G в Україні має покрити частину території до 2030 року, проте повноцінно технологію запускатимуть тільки після завершення воєнного стану. Поява 5G у Дніпрі неочікувана ще й тим, що тестування було заплановане у трьох містах – Львові, Харкові та Бородянці.

Поява 5G у Дніпрі

Немає Дніпра і на карті розповсюдження 5G у світі.

5G в Україні

Середня швидкість 5G у реальних мережах за даними тестів найчастіше становить приблизно 80–230 Мбіт/с для завантаження даних, але в окремих випадках може бути й вищою — до 900 Мбіт/с і більше. Наразі в Дніпрі таких показників немає.

Заміри швидкості після появи 5G у Дніпрі

Також 5G забезпечує дуже низьку затримку — 1–10 мс, що важливо для онлайн-ігор чи при відеозв’язку. В Україні щонайменше 9,4 млн пристроїв можуть використовувати такий тип мережі. Попередньо, у компанії Київстар повідомляли про відключення 3G на Дніпропетровщині та підготовку мереж до 5G, але термінів впровадження не називали.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Верховна Рада законом змінила підхід до визначення швидкості інтернету. Операторів зобов'язали надавати заявлену швидкість, а не мінімальну.