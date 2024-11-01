5G в скором времени появится в Украине: когда его введут во всех областях

Его скорость в десять раз выше 4G

В трех городах Украины будет запущено тестирование сети 5G, ведь правительство приняло изменения в постановлении по использованию радиочастот.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Отмечается, что это тестирование будет проходить в два этапа.

Планируется, что его продолжительность будет составлять 2 года. В течение этого периода НКЭК и Украинский государственный центр радиочастот проверят, не влияет ли оборудование 5G на работу военных сетей.

"5G способен передавать данные в 10 раз быстрее, чем 4G, поэтому создает новые возможности для обмена большими объемами информации на сверхвысоких скоростях", — говорится в сообщении.

По его словам, одним из ключевых моментов, тормозившим полноценный запуск 5G в Украине, было постановление правительства. Пока этот вопрос решен, поэтому Минцифры планируют завершить полный запуск к 2030 году.

Заметим, что это решение также отразится и на гибкости операторов. То есть, низкой частоты 2100 МГц будет хватать не только для 3G, но и для технологий 2G или 4G. В то же время прекращение использования частот 694–862 МГц для аналогового и цифрового телевидения освободит их для мобильной связи.

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