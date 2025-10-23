Первый сигнал 5G в Украине: где удалось поймать такую связь и действительно ли она лучше (фото)

Первый Speedtest не показал мегарезультата и вот почему

В Украине вероятно запустили 5G – соответствующая отметка появилась у пользователей Vodafone UA во Львове. По плану, тестировать связь пятого поколения должны во Львове, Харькове и Бородянке осенью 2025 года.

В сети появились первые результаты тестов. Поймать связь удалось во Львове 20 октября. Пользователи делятся скриншотами скорости Интернета, где смартфон в сети Vodafone UA показал отметку 5G и скорость загрузки 36,9 Мбит/с.

5G во Львове

Это довольно неплохие показатели, но не типичные для "настоящего" 5G – обычно 5G дает сотни Мбит/с. На то, что скорость не соответствует той, что должно быть, сетуют и пользователи. Хотя такие показатели более близки к уровню 4G+, это может быть пилотное тестирование технологии.

Зафиксировали 5G во Львове в центре города

"В реальности интернет выключен", — говорят пользователи

Институтский 5G в Киеве

Отдельно от государственного тестирования стартовало и первое университетское 5G-пространство. Он создан совместно Vodafone Украина и Киевским авиационным институтом для обучения студентов, исследований и тестирования новых технологий связи.

Когда в Украине будет массово использоваться 5G

Полноценного запуска 5G в Украине не стоит ожидать завершения военного положения, в то же время пилотный проект позволит оценить технические параметры сети, проверить стабильность сигнала и подготовить основу для дальнейшего масштабирования. Минцифры прогнозирует, что значительная часть территории Украины может быть покрыта 5G к 2030 году.

Кто сможет воспользоваться 5G в Украине.

По оценкам Минцифры, примерно 22% смартфонов в Украине — это 9,4 миллиона устройств, уже поддерживающих 5G. Это означает, что часть пользователей сможет присоединиться к тестовой сети сразу же после запуска пилотного проекта.

