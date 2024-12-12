Это должно создать узнаваемый имидж региона

В Одесской областной военной администрации была разработана новая айдентика области. Речь идет о логотипе, фирменном шрифте, корпоративных цветах и т.д.

Об этом сообщается на сайте Одесского областного совета. В четверг, 11 декабря, там планируют утвердить соответствующую бренд-концепцию.

Был опубликован брендбук, регламентирующий корпоративный стиль региона. В частности, в нем представлен новый логотип региона.

Также авторы концепции предлагают использовать новую корпоративную палитру. Она включает в себя оттенки бежевого, желтого, красного и синего цветов.

Кроме того, специально для Одесской области был разработан новый шрифт Odesa Region Type. Слоганом региона предлагается сделать сентенцию "Земля, которая объединяет".

Будут ли менять герб

Следует отметить, что в презентации отдельно указано, что официальный герб области имеет юридический статус, его значение и использование защищены законодательством. В то же время отмечается, что геральдика, являющаяся основой айдентики, служит имиджевым элементом и не может заменить официальный герб. Авторы отмечают, что новая айдентика должна дополнить официальные символы, а не заменить их.

Следует отметить, что пользователи соцсетей допустили, что таким образом местные власти стремятся заменить логотип и другие элементы "фирменного стиля" Одессы, которые еще в 2012 году разработала российская дизайнерская студия кремлевского пропагандиста Артемия Лебедева. Последнему в 2023 году Служба безопасности Украины объявила о подозрении в оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, известный украинский ресторатор Савелий Либкин жестко отреагировал на слова Лебедева, заявившего, что хочет свободно летать в Одессу и посещать его заведения. Ресторатор обратился к скандальному блогеру на русском языке, чтобы ему было понятнее.