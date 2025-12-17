Одесса будет неделями сидеть без света? Эксперт оценил ситуацию

В вопросе возвращения света одесситам и жителям области есть положительная динамика

В ночь на 13 декабря Россия массированно атаковала Одесщину, разрушив критическую инфраструктуру. Поэтому Одесса и другие населенные пункты области остались без энергоснабжения — ситуация тяжелая, но небезнадежная.

Что нужно знать:

Несмотря на панические прогнозы, энергетики постепенно возвращают свет жителям Одессы

Именно в областном центре ситуация с электроснабжением самая сложная

Инфраструктура, питающая город, получила серьезные повреждения

Об этом, а также сколько на самом деле будут продолжаться отключения, почему в одних регионах есть свет, а в других нет, в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар: Не верьте насчет 22 часов без света: эксперт рассказал, что будет с графиками зимой

По его словам, в вопросе возвращения света одесситам и жителям области есть положительная динамика. На примере Одесчины можно увидеть, как оператор ДТЭК совместно с "Укрэнерго" возвращают в определенные районы энергопитание.

Хотя перед этим в Telegram-каналах была куча панически-хайповых сообщений, что Одесса и регион неделями будут сидеть без света. Это из разряда работы вражеского ИПСО и наших полезных идиотов, Михаил Гончар

По словам эксперта, кроме оператора и региональной распределительной компании, никто не может точно сказать, сколько будет продолжаться тяжелая ситуация со светом в Одесской области. В любом случае графики отключений будут жесткими, ведь необходимо выполнять большой комплекс ремонтно-восстановительных и коммутационных работ, что потребует длительных отключений.

Ситуация не выглядит оптимистичной, но не выглядит безнадежной. Именно в безнадежность нас пытаются столкнуть, чтобы мы подняли лапки и сказали: "Ну его, давайте заканчивать со всем этим", — резюмировал Михаил Гончар

Одесса без света — что известно

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак вечером 16 декабря проинформировал, что по информации ДТЭК Одесские электросети, во вторник энергетики возобновили электроснабжение для более 220 тысяч семей в Одесской области.

Одесса без света с 13 декабря

Самая сложная ситуация сейчас как раз в Одессе. Энергетическая инфраструктура, питающая город, получила серьезные повреждения, поэтому свет возвращают поэтапно там, где есть техническая возможность. Одновременно запитать всех потребителей пока невозможно — специалисты буквально собирают систему заново, подстанцию за подстанцией, Сергей Лысак

Чиновник добавил, что сложности добавляют еще и продолжающиеся по несколько часов воздушные тревоги. Четкого графика подачи света пока нет, но всю доступную мощность направляют на то, чтобы дать электричество одесситам хотя бы на несколько часов там, где это возможно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Одесса выживает без света и какие прогнозы его возвращения.