Одесса в темноте после ночной атаки РФ: что известно о ситуации со светом

На момент новой атаки энергетики не успели возобновить подачу света после предыдущего обстрела

Ситуация в Одессе сверхсложная — Россия с ночи массированно атакует город и область. Под ударом врага снова оказалась энергетика. Ситуация усугубляется тем, что враг бьет по ней вторые сутки подряд.

Что нужно знать:

Под основным ударом – энергетическая и промышленная инфраструктура

В городе и области серьезные перебои с коммунальными услугами

Над Одессой фиксируют дым

Опубликованные ранее графики отключений могут быть неактуальны

В городе и области фиксируют серьезные проблемы со светом, соответственно водой, отоплением и связью. Сообщается о повреждении 10 подстанций. Над городом – дым. На 9 утра атака дронами все еще продолжается. Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что повреждены гражданские объекты, энергетика и промышленность. По меньшей мере, два человека пострадали.

"В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением", — говорится в сообщении.

На момент новой атаки ДТЭК в Одесской области не успели восстановить подачу света после предварительной атаки для части абонентов. В ночь на 12 декабря россияне атаковали 20 подстанцию ДТЭК Одесские электросети, также значительные повреждения получил объект другой энергетической компании.

"Без света остается около 22 тысяч семей. Ситуация тяжелая. В восстановлении потребуется время", — говорили энергетики в конце минувших суток.

За ночь по Одесчине применено более 250 единиц различных средств поражения, в том числе дроны, крылатые ракеты "Калибр" и "Искандер-К", а также ракеты "Кинжал". Предварительно были опубликованы графики, вряд ли актуальные.

Планируемые графики почасовых отключений в Одесской области на 13 декабря

Ранее "Телеграф" публиковал общие графики по Украине. За ссылкой можно следить за ситуацией по регионам Украины.