Один лимон і жодних зусиль: з цим лайфхаком ви швидко очистите мікрохвильовку
Простий та ефективний спосіб, як відмити мікрохвильовку
Мікрохвильова піч — корисна побутова техніка, яка є у багатьох. Якщо часто її використовувати, вона може забруднитись. Жир може осідати у вигляді конденсату від підігріву їжі та застигати, після чого його буває важко вивести. Проте є простий лайфхак, як із цим боротися.
"Телеграф" розповідає, як очистити мікрохвильову піч без хімії та зайвих зусиль.
Як очистити мікрохвильовку з лимоном?
Для миття мікрохвильової печі можна використовувати лимон, пише Express. Він напрочуд швидко розм’якшує засохлий жир на стінках побутової техніки, після чого його легко відмити.
Щоб очистити мікрохвильову піч, розріжте лимон на дві половинки, видавіть сік у невелику миску з водою, киньте половинки туди і поставте в пічку. Потім увімкніть її на таймер – 2-3 хвилини буде достатньо, хоча може знадобитися більше – залежно від потужності техніки.
Після того, як мікрохвильова піч вимкнеться, залиште її закритою ще на 5-7 хвилин. А коли відкриєте, побачите, що пара від лимонної води розм’якшила жир і його легко можна прибрати. Протріть стінки печі, змочивши ганчірку в тій же лимонній воді, і ви побачите, як легко зникає бруд та жирні краплі. Також швидко очиститься і скляне блюдо, що обертається в мікрохвильовці.
Однак, якщо цього недостатньо і трохи жиру все ж таки залишається, повторіть процедуру з додаванням у лимонну воду кількох ложок соди. Після цього бруд швидко піде.
