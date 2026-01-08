Один лимон і жодних зусиль: з цим лайфхаком ви швидко очистите мікрохвильовку

Простий та ефективний спосіб, як відмити мікрохвильовку

Мікрохвильова піч — корисна побутова техніка, яка є у багатьох. Якщо часто її використовувати, вона може забруднитись. Жир може осідати у вигляді конденсату від підігріву їжі та застигати, після чого його буває важко вивести. Проте є простий лайфхак, як із цим боротися.

"Телеграф" розповідає, як очистити мікрохвильову піч без хімії та зайвих зусиль.

Як очистити мікрохвильовку з лимоном?

Для миття мікрохвильової печі можна використовувати лимон, пише Express. Він напрочуд швидко розм’якшує засохлий жир на стінках побутової техніки, після чого його легко відмити.

Лайфхак з лимоном для миття мікрохвильової печі. Фото: згенеровано ШІ

Щоб очистити мікрохвильову піч, розріжте лимон на дві половинки, видавіть сік у невелику миску з водою, киньте половинки туди і поставте в пічку. Потім увімкніть її на таймер – 2-3 хвилини буде достатньо, хоча може знадобитися більше – залежно від потужності техніки.

Після того, як мікрохвильова піч вимкнеться, залиште її закритою ще на 5-7 хвилин. А коли відкриєте, побачите, що пара від лимонної води розм’якшила жир і його легко можна прибрати. Протріть стінки печі, змочивши ганчірку в тій же лимонній воді, і ви побачите, як легко зникає бруд та жирні краплі. Також швидко очиститься і скляне блюдо, що обертається в мікрохвильовці.

Однак, якщо цього недостатньо і трохи жиру все ж таки залишається, повторіть процедуру з додаванням у лимонну воду кількох ложок соди. Після цього бруд швидко піде.

