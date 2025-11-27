Вернуть мягкость полотенцам проще, чем вы думаете: как использовать уксус при стирке

Этот лайфхак пригодится при стирке полотенец

Полотенца — незаменимая вещь в доме, которую люди используют каждый день. Соответственно они требуют регулярной стирки и ухода. Однако это может привести к тому, что полотенца становятся жесткими и неприятными для вытирания.

"Телеграф" рассказывает, как постирать полотенца, чтобы они снова были мягкими и пушистыми, а вытираться ими было снова приятно.

Лайфхак с уксусом для стирки полотенец

Из-за частой стирки и использования разных моющих средств и кондиционеров полотенца могут терять свою мягкость и эластичность. Чаще всего это происходит потому, что в волокнах могут оседать и накапливаться остатки мыла, пены и других загрязнений, пишет Express.

Однако решить эту проблему можно с помощью простого средства, которое есть на вашей кухне и стоит не очень дорого. Речь идет об обычном столовом 9%-м уксусе. Все, что вам нужно, — это залить 250 миллилитров уксуса прямо в барабан перед стиркой полотенец, а потом постирать их как обычно.

Уксус является натуральным чистящим средством, поскольку способен расщеплять масляные и мыльные остатки без использования агрессивных химикатов. После такой стирки полотенца снова станут мягкими и пушистыми. Повторять эту процедуру можно регулярно и ваши полотенца всегда будут приятными на ощупь.

