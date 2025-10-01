Так делали еще наши бабушки: как постирать полотенца, чтобы они были мягкими и пушистыми

Этот простой лайфхак вернет полотенцам мягкость и свежесть

Многие любят после душа выйти и завернуться в мягкое пушистое полотенце. Однако со временем и стирками полотенца могут стать жесткими и неприятными на ощупь. Вернуть им вид и мягкие волокна поможет одно простое средство, которое есть у всех на кухне.

"Телеграф" расскажет, что добавить в стиральную машину, чтобы полотенца снова стали мягкими и пушистыми. Этим лайфхаком пользовались еще наши бабушки.

Как постирать полотенца?

Из-за частых стирок и плохого полоскания полотенца в доме могут терять мягкость и пушистую текстуру, пишет Express. Однако вернуть им эти приятные характеристики можно с помощью обычного столового уксуса.

Все, что нужно сделать — это добавить 200 миллилитров белого уксуса на одну стирку. Заливать его нужно в отсек для кондиционера в стиральной машине. Также можно добавить обычный порошок или гель для стирки, которым вы обычно пользуетесь. А вот кондиционер уже лить не стоит.

Лучше всего стирать полотенца с уксусом отдельно от других вещей. А после стирки и дополнительного полоскания в машине, нужно достать полотенца и хорошенько их встряхнуть. Таким образом вы освободите волокна от излишней влаги.

После стирки с уксусом полотенца с первого раза станут заметно мягче и приятнее к телу. Повторять такую процедуру можно регулярно, чтобы поддерживать пушистость текстуры полотенец.

