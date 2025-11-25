"Потік бачок". Украинцы создали смешные мемы о менталочке и кукухе: собрали лучшие

Многие смешные картинки именно с котиками

Уже долгое время украинцы живут в войне и сталкиваются с тяжелыми испытаниями, но это не мешает им шутить о будущем и создавать мемы. Достаточно большую долю смешных приколов занимают именно мемы о менталочке и кукухе.

"Телеграф" собрал лучшие из них, чтобы поднять настроение читателям в столь нелегкое время. Не обошлось в мемах без котиков и шуток о странных хобби.

Одной из самых больших тем для мемов были именно шутки о том, что украинцы "духовно богаты, но душевно больны". Вспоминали и известное изображение, где мужчина, держа за руку свою женщину, смотреть на другую. Здесь суть заключается в правильности прочтения: или "потік свідомості", или "потік бачок". Довольно часто украинцы голову называют бачком, крышей и т.д.

Мэм с котами о "душевно больных"

Мем о "потек бачек"

Есть и смешные картинки с котами на английском, что придает им особого шарма: "Guys. It was a joke (Ребята. Это была шутка — ред.)"; "I am mentally. Mentally not well (Я психически. Психически нездоров — ред.)".

Мэм с котом

Мем с котом о менталочке

Отдельно выделим мемы о том, что часто молодежь от родителей слышит, что нужно откладывать деньги на будущее. Однако возникает вопрос к этому будущему. Не забыли украинцы и вспомнить хобби, которые "держат менталочку" в столь тяжелое время.

Мэм о хобби

Мем о деньгах и будущем

Мемы о кукухе и менталочке

