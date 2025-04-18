Одесса поражает: на кладбище нашли могилу Фараона (видео)

Украинцы увлеклись диковинкой и активно обсудили ситуацию

На одном из кладбищ в Одессе появилась необычная могила, которую местные жители и пользователи соцсетей окрестили "могилой Фараона". Надгробие с изображением египетского правителя, держащего портрет мужчины, вызвало волну удивления и шуток в сети.

Соответствующее видео было опубликовано в местном паблике. Известно, что диковинку заметили на Таировском кладбище.

Это — надгробие, на котором изображен Фараон, держащий портрет молодого человека, но без каких-либо надписей.

Благодаря такой "оригинальной" композиции могила привлекла внимание пользователей Интернета и местных жителей. Увлеченные этой архитектурной загадкой, украинцы начали активно комментировать видео, которое стало популярным в социальных сетях.

"А пирамиды будут?", – иронически пишут пользователи.

Другие шутили, что, возможно, "он еще не умер", намекая на загадочность всей ситуации и отсутствие надписей.

"Так у нас сам Фараон похоронен", — написала одесситка в комментариях, добавив еще больше юмора.

Следовательно, своеобразная могила стала частью одесской городской легенды и символом юмора жителей. Шутливые комментарии о могиле продолжают набирать популярность в сети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на одной из улиц Одессы прохожие заметили необычного домашнего питомца — маленького кабанчика. Шлейка и одежда на животном сразу дали понять: животное — чье-то, ручное и хорошо ухоженное.