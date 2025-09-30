На краю Бразилии можно "побывать" в Одессе: какая история этого города (фото)

Первыми жителями города Новая Одесса, расположенного в Бразилии, стали украинцы

В разных странах мира можно встретить города, улицы и мосты, названия которых связаны с Украиной – от Нью-Йорка до США. Одно из таких мест находится в Бразилии.

В Бразилии, а именно в штате Сан-Паулу, расположен муниципалитет под названием Новая Одесса. Город является частью столичного региона Кампинас, как разобрался "Телеграф".

В 1905 году бразильское правительство основало город, который первоначально называли "Núcleo Colonial" ("Колониальное ядро"), как сельскохозяйственный район для масштабного привлечения европейских иммигрантов. Основателем Новой Одессы считают министра сельского хозяйства штата Сан-Паулу Карлоса Жозе де Арруда Ботельо, который после посещения украинской Одессы вдохновился ее архитектурой и планировкой и стремился воссоздать ее частицу в Бразилии. Первыми жителями нового города стали переселенцы из Украины, а некоторые улицы строили по образцу украинской Одессы.

Однако из-за неблагоприятного климата многие первые поселенцы покинули город, и на время здесь осталось лишь несколько украинских семей. Уже в 1906 году правительство привлекло переселенцев из Латвии, сформировавших большинство населения. На 2020 год Новая Одесса насчитывает более 60 тысяч жителей.

