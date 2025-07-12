"Железная леди" с юности: как легендарная Лина Костенко выглядела в молодые годы (фото)

Поэтессу советские власти пытались "заглушить"

Легендарная поэтесса-шестидесятница Лина Костенко снова появилась в медиапространстве. Ее интервью с писателем и музыкантом Сергеем Жаданом, где она рассказала о похоронах Сталина, набирает обороты. "Телеграф" решил вспомнить, как выглядела в молодости выдающаяся украинка, которой в марте исполнилось 95 лет.

Поэтессу не зря называют "железной леди украинского народа", ведь Лина Васильевна по праву является смелым борцом за украинскую идентичность, которая не боялась идти против советского режима.

Выросла в "Киевской Венеции" и училась в Москве

Костенко родилась 19 марта 1930 года в Ржищеве Киевской области в семье учителей. В 1936 году семья переехала в столицу и поселилась в рабочем поселке на Трухановом острове. Лина Васильевна училась в школе №100, а в 1943 году поселок вместе со школой был сожжен. Этим трагическим событиям поэтесса посвятила стихотворение "Я виросла у Київській Венеції". Позже продолжила учебу в Куреневке.

Лина Костенко с семьей. Фото: uahistory.com

Первое стихотворение "Мій перший вірш написаний в окопі…" было опубликовано в детской газете "Зірка" в 1946 году. Литературное образование Костенко получила в Киевском педагогическом институте и в Литературном институте имени Горького в Москве.

Лина Костенко в молодости, 1948 год. Фото: suspilne.media

В 26 лет поэтесса вышла замуж за своего сокурсника, поляка Ежи-Яна Пахлевского. В 1956 году у супругов родилась дочь Оксана, которая сейчас возглавляет кафедру украинистики в Римском университете La Sapienza в Италии.

Пахлевский и Костенко

Вторым мужем поэтессы стал (на 13 лет старший) директор киностудии имени Довженко Василий Цвиркун (умер в 2000-м в 82 года). В 1969 году у них родился сын Василий, который сейчас живет и работает программистом в США.

Лина Костенко с мужем Василием. Фото: day.kyiv.ua

Шестидесятница и диссидентка

В 1950-60-х годах Костенко была одной из ключевых фигур поколения шестидесятников, которые открыто выступали против советской цензуры. В 1963 году коммунисты запретили публикацию произведений украинки, а саму поэтессу взяли под наблюдение спецслужб. Несмотря на это, Костенко не перестала писать: именно тогда появились "Берестечко" и "Маруся Чурай". В знак протеста она объявляла голодовку. Также Лина Васильевна является автором поэтических сборников "Неповторність" (1980), "Сад нетанучих скульптур" (1987), а также книги стихов для детей "Бузиновий цар" (1987).

2022 год. Фото: Getty Images

Как сейчас выглядит Лина Костенко

Лина Костенко является живой легендой украинской культуры. Она — лауреат Шевченковской премии, номинантка на Нобелевскую. В ряде украинских городов есть улицы, названные в честь поэтессы. 8 мая 2024 года Киевсовет присвоил ей и бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание почетных граждан столицы. В апреле 2025 года в Конгрессе США Костенко наградили медалью Андрея Шептицкого.