Река, "убившая" Змея, течет на Киевщине: чем она еще известна (фото, видео)

Река унесла жизнь не только мифического создания

Ранее эта река была украшением Киевской области, но экологическая катастрофа в 2016 году все изменила. Речь идет о реке Стугна, в которую до сих пор регулярно попадают химикаты и канализационные стоки. Легенды говорят, что Стугна когда-то была судоходна, но подтверждений этому нет — река всегда была узкой, а территория вокруг заболочена. Это не помешало ей стать главной героиней старинного предания.

В целом Стугна протекает по территории Фастовского и Обуховского районов Киевской области. Длина реки – 69,5 км. Начинается у села Большая Снитинка, течет сначала на северо-восток, потом на восток и впадает в Днепр к северу от города Украинка. На берегах Стугны расположены города Васильков, Обухов, Украинка, поселок Боровая.

Откуда взялось название Стугна

Название "Стугна" происходит из балтских языков и имеет аналогии с названиями рек Дугна, Вердуга, Дёгна. Этимология связывается со словами, означающими "торчать, делаться жестким", "ледяной холод", а также с праславянским stydnǫti — "остывать".

Река Стугна в Василькове

Существуют и поэтическая легенда о происхождении названия. Одна связывает Стугну со Змеевыми валами. Под Киевом жил страшный змей, и горожане должны были ежегодно отдавать ему детей на поедание. Когда очередь дошла до дочери киевского князя, он ничего не мог поделать и отдал ее. Змей не съел девушку – она была хороша и ему понравилась.

Она узнала, как убить змея, написала письмо и привязала его к голубю, доставившему сообщение в Киев. Кузнецы Демьян и Кузьма выковали большой плуг, запрягли у него змея и начали пахать. Плуг бросал огромные ломти почвы, которые образовали Змиевы Валы. Змей дошел до Триполья, изможденный, начал пить воду из реки. Он так напился, что сдох, со стонами. Ручей, оставшийся после него, назвали Стугна.

История реки Стугна

История реки связана с поселением людей на ее берегах еще в неолите. Здесь проживали скифы, сарматы, венеды, славяне. Стугна была частью Стугнинской оборонительной линии Киевской Руси. На ее берегах строили крепости для защиты от кочевников. Князь Ростислав Всеволодович погиб в битве на реке Стугна 26 мая 1093 года, утонув во время бегства от половцев, о чем упоминается в "Повести временных лет" и "Слове о походе Игоревом". В XVI-XVIII веках река была разделена между Польшей и Россией. После второго раздела Польши в 1793 году вся река вошла в состав Российской империи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о состоянии рек в оккупированном Мариуполе. Оккупанты сознательно сливают в них стоки с предприятий и канализацию, хотя реки могли бы стать источником воды.