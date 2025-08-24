Рыбак поймал редкую рыбу: что водится в украинских реках (видео)

Она может весить до 6 килограммов

В Украине рыбак случайно выловил рыбу, занесенную в Красную книгу. Она отдаленно чем-то похожа на сома и карася.

Речь идет о марене — редкой пресноводной рыбе, которая находится под охраной государства. Точное место улова пока не известно. Улов можно увидеть на видео пользователя Facebook.

Марена

Для справки

Марена имеет удлиненное тело, покрытое мелкой чешуей, и характерное нижнее расположение рта, приспособленного для питания на дне водоемов. Ее окраска обычно серебристо-серая с более темными оттенками на спине и золотистым блеском по бокам.

Марена

Этот вид обитает преимущественно в горных и предгорных реках с чистым, быстрым течением и каменистым дном. В Украине марену можно встретить в водоемах Карпатского региона и частично в бассейнах Днестра и Прута.

Марена

Взрослые особи могут достигать длины более полуметра и весить до 5–6 килограммов, хотя обычно их размер значительно меньше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие необычные гости попали на крючок рыбаку. Для рыбалки он использовал специальную искусственную приманку.