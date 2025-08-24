Рыбак поймал редкую рыбу: что водится в украинских реках (видео)
Она может весить до 6 килограммов
В Украине рыбак случайно выловил рыбу, занесенную в Красную книгу. Она отдаленно чем-то похожа на сома и карася.
Речь идет о марене — редкой пресноводной рыбе, которая находится под охраной государства. Точное место улова пока не известно. Улов можно увидеть на видео пользователя Facebook.
Для справки
Марена имеет удлиненное тело, покрытое мелкой чешуей, и характерное нижнее расположение рта, приспособленного для питания на дне водоемов. Ее окраска обычно серебристо-серая с более темными оттенками на спине и золотистым блеском по бокам.
Этот вид обитает преимущественно в горных и предгорных реках с чистым, быстрым течением и каменистым дном. В Украине марену можно встретить в водоемах Карпатского региона и частично в бассейнах Днестра и Прута.
Взрослые особи могут достигать длины более полуметра и весить до 5–6 килограммов, хотя обычно их размер значительно меньше.
