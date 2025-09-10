Под ее асфальтом все еще течет древняя река: где эта улица в Киеве и как она называется (карта)

Сегодня здесь можно увидеть и промышленное наследие XIX-XX веков, и дипломатические учреждения, и живописные виды на Днепр.

Глубочицкая улица — одна из старейших улиц Киева, которая сегодня простирается от улицы Сечевых Стрельцов и до Нижнего Вала и Вознесенского спуска. Она ярко демонстрирует киевский ландшафт – здесь холмы и обрывы переплетаются с более равнинными участками, а виды на Днепр напоминают легендарный Андреевский спуск.

Именно на этой улице чувствуется дух настоящего Подола с его недоступными ранее уголками и тайными панорамами. "Телеграф" расскажет, почему она так называется.

Почему Глубочицкая?

Название улицы происходит от ручья Глубочица, протекавшего глубоким оврагом между Щекавицей и Кудрявцем в сторону Подола. Этот ручей был известен еще со времен Киевской Руси. Он начинался от небольших источников в Кмитовом овраге и служил ориентиром для прокладки дороги.

Интересно, что в прошлом ручей был не слишком чистым — местные шутили из-за запаха и грязи, с которым он ассоциировался. Именно поэтому в 1906 году городские власти решили загнать ручей в подземный коллектор. Над коллектором со временем проложили асфальтированную дорогу, по которой и двигаются трамваи, соединяющие старые кварталы Киева. И хоть с улицы ручей и исчез, он все еще течет под землей — под Глубочицкой.

Глубочица сегодня

Жители и застройка

Первоначально улица появилась как путь из Подола на Житомирскую дорогу, у которого постепенно селились преимущественно ремесленники и городская беднота. Будни на Глубочицкой проходили в лаконичных, однообразных деревянных домиках с несколькими окнами. Лишь в конце XIX века, когда Киев постепенно модернизировался, здесь начали строить кирпичные двух- и трехэтажки.

Как выглядела застройка улицы Глубочицкой

Параллельно с жилой застройкой на Глубочицкой зарождалась индустрия — появились крупные предприятия, в том числе машиностроительный завод Млошевского и дрожжевой завод братьев Чоколовых. Такое стремительное развитие фабрик и заводов придало улице атмосферу промышленного центра, которая не исчезла даже в советское время.

Превращение XX века

Во второй половине XIX и начале XX века Глубочицкая стала центром промышленности Киева, что наложило отпечаток на атмосферу улицы. На ее территории располагались крупные заводы, среди которых завод "Электроприбор" и другие. Но XX век принес Глубочицкой новые вызовы. Промышленная застройка стала доминирующей и исторические дома начали исчезать во время реконструкций и трансформаций. Особенно интенсивные изменения произошли в 1960-80-х годах: было снесено много жилой застройки, изменен рельеф местности, а территорию подготовили для масштабного промышленного использования.

Улица Глубочицкая сегодня

Чем интересна Глубочицкая сегодня?

Глубочицкая — это как живая карта киевской истории: тут тесно переплетены следы древних времен, индустриальное наследие и современность. Здесь расположено посольство Азербайджана, памятник Гейдару Алиеву, а также есть интересные скверы и новые жилые комплексы – это смешение старого и нового придает улице особый шарм.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая улица в Киеве сначала была названа в честь кузнецов. Не все знают, где он находится и как называется сегодня.