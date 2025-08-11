В Василькове течет "кровавая" река: что происходит со Стугной (видео)

Этой проблеме уже не один год

Стугна в Василькове на Киевщине стала багровой из-за регулярно сливаемых в нее химикатов. Также река загрязняется из-за сброса в нее канализационных вод из частных близлежащих домов.

"Кровавый" водоем, а также трубы, по которым туда идут сточные воды, на видео показал пользователь ТикТок.

Оператор рассказывает, что местные власти отрицают, что химикаты и сточные воды попадают в реку.

Вода в реке мыльная. По словам автора ролика, вокруг водоема стоит дикая вонь. Он пояснил, что жители частных домов на улице Набережной платили большие деньги, чтобы врезаться в трубы, из которых канализационные стоки сливаются в реку.

Стоит отметить, что Стугна имеет такой цвет не первый год. Еще в 2016 году загрязнение русла реки, из-за которого вода стала кроваво-красной, повлекло массовую гибель рыбы.

Тогда были отобраны пробы на территории бывшего завода "Холодильник". После экспертизы в пробах воды и рыбы были обнаружены общая токсичность, превышение содержания аммиака, сероводорода и пестицидов.

По факту загрязнения водоема было возбуждено уголовное дело. Следствие сообщало, что вероятным источником загрязнения стали выбросы одного из предприятий, которое арендует площади на заводе "Холодильник".

С тех пор прошло девять лет, а воз и ныне там. Судя по цвету воды, предприятие до сих пор работает на том же месте и в его технологиях ничего не изменилось.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области что-то странное происходит с водоемами. Ручей в Волчинке в мае 2025 года имел красный цвет, а в Коломые — зеленый. Причины происходящего неизвестны.