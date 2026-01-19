Миллионам украинцев могут заблокировать счета: в ПриватБанке объяснили почему и что нужно сделать уже сейчас

В банке рассказали, как не потерять доступ к деньгам

Ваши деньги могут "заморозиться" на счете в любой момент — ПриватБанк запустил массовую проверку клиентских данных. Даже если ваш паспорт и адрес не изменялись, без подтверждения информации счета будут заблокированы.

Что нужно знать:

Обновление данных – требование украинского законодательства

Без актуализации невозможны никакие банковские операции

Подтверждать информацию нужно раз в году

Процедура касается миллионов украинцев, пользующихся услугами крупнейшего банка страны. Детальнее о требованиях и процессе обновления данных рассказали в ПриватБанке.

Блокирование счетов происходит в соответствии с законом "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Этот документ обязывает все украинские банки регулярно проверять, актуальна ли информация об их клиентах. Финансовые учреждения не имеют права работать с устаревшими данными.

Частота проверки для каждого человека определяется индивидуально – это зависит от нескольких факторов, прописанных в постановлении Национального банка №65. Минимальный срок между проверками составляет пять лет, максимальный – один год. То есть банк может потребовать обновления данных каждый год.

Даже когда ваши документы остались неизменными, банк все равно должен получить письменное подтверждение их действия. Просто факт того, что паспорт тот же, а адрес не изменился, не освобождает от прохождения процедуры. Без этого ни одна финансовая операция станет невозможной.

Если клиент не актуализирует данные после получения уведомления, доступ к финансовым операциям будет ограничен до момента обновления информации, предостерегают в ПриватБанке.

Уведомление о необходимости обновления появляется непосредственно в мобильном приложении или веб-версии Приват24. Увидев такое уведомление, клиент обязан отреагировать как можно скорее. Затягивание с процедурой приведет к блокированию карт и счетов.

Как актуализировать анкетные данные

Пройти все этапы можно не выходя из дома – через телефон или компьютер. Сначала нужно нажать кнопку "Актуализировать информацию" в приложении. Затем подтвердите, что у вас нет никаких связей с Россией или Беларусью. Следующий шаг — ввести ПИН-код карты для подтверждения личности.

Далее система предложит заполнить электронную анкету с персональными данными. Документы можно добавить двумя способами: подтянуть автоматически из приложения "Дія" или загрузить фотографии вручную. Если вы выбираете второй вариант, следите за качеством снимков — они должны быть четкими, без бликов, со всеми краями документа в кадре.

После загрузки документов следует указать адрес регистрации или фактического проживания. Также система попросит выбрать ваш социальный статус из предложенного списка. Когда все поля заполнены, а фотографии добавлены, появится сообщение о принятии документов на проверку.

Заполнить анкету можно в Приват24

Без электронной подписи процедура будет считаться незавершенной

Последний этап – электронная подпись сформированной анкеты. Без нее процедура будет считаться незавершенной, а счета так и останутся заблокированными. Система сама подскажет, когда придет время поставить цифровую подпись.

