Мільйонам українців можуть заблокувати рахунки: в ПриватБанку пояснили чому і що потрібно зробити вже зараз

В банку розповіли, як не втратити доступ до грошей

Ваші гроші можуть "заморозитися" на рахунку в будь-яку мить — ПриватБанк запустив масову перевірку клієнтських даних. Навіть якщо ваш паспорт і адреса не змінювалися, без підтвердження інформації рахунки заблокують.

Що треба знати:

Оновлення даних — вимога українського законодавства

Без актуалізації неможливі жодні банківські операції

Підтверджувати інформацію потрібно раз на рік

Процедура стосується мільйонів українців, які користуються послугами найбільшого банку країни. Детальніше про вимоги та процес оновлення даних розповіли у ПриватБанку.

Блокування рахунків відбувається відповідно до закону "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом". Цей документ зобов'язує всі українські банки регулярно перевіряти, чи актуальна інформація про їхніх клієнтів. Фінансові установи не мають права працювати з застарілими даними.

Частота перевірки для кожної людини визначається індивідуально — це залежить від кількох факторів, які прописані в постанові Національного банку №65. Мінімальний термін між перевірками становить п'ять років, максимальний — один рік. Тобто банк може вимагати оновлення даних щороку.

Навіть коли ваші документи залишилися незмінними, банк все одно повинен отримати письмове підтвердження їхньої чинності. Просто факт того, що паспорт той самий, а адреса не змінилася, не звільняє від проходження процедури. Без цього жодна фінансова операція стане неможливою.

Якщо клієнт не актуалізує дані після отримання відповідного повідомлення, доступ до фінансових операцій буде обмежено до моменту оновлення інформації, застерігають у ПриватБанку.

Повідомлення про необхідність оновлення з'являється безпосередньо в мобільному застосунку або веб-версії Приват24. Побачивши таке сповіщення, клієнт зобов'язаний відреагувати якомога швидше. Затягування з процедурою призведе до блокування карток та рахунків.

Як актуалізувати анкетні дані

Пройти всі етапи можна не виходячи з дому — через телефон або комп'ютер. Спочатку потрібно натиснути кнопку "Актуалізувати інформацію" у застосунку. Потім підтвердити, що у вас немає жодних зв'язків з Росією чи Білоруссю. Наступний крок — ввести ПІН-код картки для підтвердження особи.

Далі система запропонує заповнити електронну анкету з персональними даними. Документи можна додати двома способами: підтягнути автоматично з застосунку "Дія" або завантажити фотографії вручну. Якщо обираєте другий варіант, слідкуйте за якістю знімків — вони мають бути чіткими, без бліків, з усіма краями документа в кадрі.

Після завантаження документів потрібно вказати адресу реєстрації або фактичного проживання. Також система попросить обрати ваш соціальний статус зі запропонованого переліку. Коли всі поля заповнені, а фото додані, з'явиться повідомлення про прийняття документів на перевірку.

Заповнити анкету можна у застосунку Приват24

Без електронного підпису процедура вважатиметься незавершеною

Останній етап — електронний підпис сформованої анкети. Без нього процедура вважатиметься незавершеною, а рахунки так і залишаться заблокованими. Система сама підкаже, коли настане час поставити цифровий підпис.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ПриватБанк повідомив про зміни, які стосуються всіх. Ми розповідали, з чим ці зміни пов'язані.