На Львов обрушится почти непрерывный дождь: синоптики прогнозируют первые грозы в этом году

Город готовится к серым неделям

Во Львове в начале апреля установится по-настоящему неустойчивая и влажная погода. По прогнозам синоптиков город накроет серия затяжных осадков, которые будут идти в течение двух недель.

Дожди разной интенсивности будут наблюдаться ежедневно, иногда переходя в мокрый снег. Об этом сообщили в "Meteofor".

Прогноз погоды для львовян

Уже в понедельник, 30 марта, начнутся осадки в виде дождя при температуре около +13 °C днем и +6 °C ночью. Во вторник, 31 марта, дожди сохранятся, а дневная температура немного снизится до +10 °C.

В среду, 1 апреля, синоптики прогнозируют смешанные осадки — дождь с мокрым снегом при +12 °C днем и около +4 °C ночью. Самая неустойчивая погода будет в четверг, 2 апреля: именно в этот день ожидается первая в 2026 году гроза с дождем, порывистым ветром и возможными кратковременными ливнями. Температура составит около +12 °C.

В пятницу, 3 апреля, осадки не прекратятся, хотя будут менее интенсивными. На выходных, 4-5 апреля, дожди снова усилятся — днем до +13 °C в субботу и около +8 °C в воскресенье.

На следующей неделе, 6-12 апреля, дожди сохранятся. Кроме того, ожидается похолодание. Температура будет колебаться от +4 до +7 °C днем, с ночными показателями +1…+4 °C.

Когда ожидаются затяжные дожди. Фото: Meteofor

