Львів накриє майже безперервний дощ: синоптики прогнозують перші грози цього року

Місто готується до сірих тижнів

У Львові на початку квітня встановиться по-справжньому нестійка та волога погода. За прогнозами синоптиків, місто накриє серія затяжних опадів, які йтимуть протягом двох тижнів.

Дощі різної інтенсивності спостерігатимуться щодня, подекуди переходячи у мокрий сніг. Про це повідомили у "Meteofor".

Прогноз погоди для львів'ян

Вже у понеділок, 30 березня, розпочнуться опади у вигляді дощу за температури близько +13 °C вдень та +6 °C вночі. У вівторок, 31 березня, дощі збережуться, а денна температура трохи знизиться до +10 °C.

У середу, 1 квітня, синоптики прогнозують змішані опади — дощ із мокрим снігом при +12 °C вдень і близько +4 °C вночі. Найбільш нестійкою погода буде у четвер, 2 квітня: саме цього дня очікується перша у 2026 році гроза з дощем, поривчастим вітром та можливими короткочасними зливами. Температура становитиме близько +12 °C.

У п’ятницю, 3 квітня, опади не припиняться, хоча будуть менш інтенсивними. На вихідних, 4-5 квітня, дощі знову посиляться — вдень до +13 °C у суботу та близько +8 °C у неділю.

Наступного тижня, 6-12 квітня, дощі збережуться. Крім того, очікується похолодання. Температура коливатиметься від +4 °C до +7 °C вдень, із нічними показниками +1…+4 °C.

Коли очікуються затяжні дощі. Фото: Мeteofor

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода на Великдень у Львові.