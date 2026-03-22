Необычная жара сменится холодом: когда в Днепре резко понизится температура

Вместе с похолоданием придут дожди

В Днепре в ближайшие дни ожидается резкое изменение погоды с перепадами температуры: сначала будет значительное потепление, но оно быстро сменится похолоданием.

Воздух может резко остыть на 14 градусов. Таким прогнозом поделились в "Погода.Мета".

Новая неделя, 23-27 марта, принесет тепло, но облачность. Показатели на термометрах в дневное время могут подняться до +15 градусов, а ночью до +9 градусов.

В субботу, 28 марта, в городе установится аномальное тепло — днем до +18 °C, без существенных осадков. С воскресенья, 29 марта, погода начнет меняться – температура будет постепенно падать. Вместе с тем в город приедут дожди.

В понедельник, 30 марта, небо будет облачным, а погода — дождливой. Дневные показатели на термометрах опустятся до +10 градусов днем и до +6 – ночью. Наиболее резкое похолодание прогнозируется на вторник, 31 марта — днем только +4 °C, ночью около +2 °C. Осадки продолжатся.

Когда похолодает в городе. Фото: Погода.

