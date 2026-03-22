Аномальне тепло зміниться холодом: коли у Дніпрі різко впаде температура

Разом з похолоданням прийдуть дощі

У Дніпро найближчими днями очікується різка зміна погоди з перепадами температури: спочатку буде значне потепління, але воно швидко зміниться похолоданням.

Повітря може різко охолонути на 14 градусів. Таким прогнозом поділились у "Погода.Мета".

Новий тиждень, 23-27 березня, принесе тепло, але хмарність. Показники на термометрах у денний час можуть піднятись до +15 градусів, а вночі — до +9 градусів.

У суботу, 28 березня, у місті встановиться аномальне тепло — вдень до +18 °C, без істотних опадів. З неділі, 29 березня, погода почне змінюватися — температура поступово падатиме. Разом з тим у місто завітають дощі.

У понеділок, 30 березня, небо також буде хмарним, а погода — дощовою. Денні показники на термометрах опустяться до +10 градусів вдень та до +6 — вночі. Найбільш різке похолодання прогнозують на вівторок, 31 березня — вдень лише +4 °C, уночі близько +2 °C. Опади продовжаться.

Коли похолодає у місті. Фото: Погода.Мета

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода у Харкові на єврейський Великдень, що припаде на 5 квітня.