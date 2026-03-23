Товар одинаковый, а цены разные? Украинка показала, как известный магазин может обманывать покупателей (видео)

Покупая товар, обращай внимание на одну деталь

Многие украинцы сталкиваются в магазинах с тем, что их почти обманывают продавцы. Часто такие ситуации случаются с ценниками. К примеру, одна из пользователей рассказала о похожей ситуации в Sinsay.

По словам девушки, она пришла в магазин скупиться, но ее внимание привлекли блокноты. Ведь почти все имели разную цену, хотя внешний вид и количество страниц одинаковы.

К примеру, один блокнот имеет ценник с суммой в 80 грн, а другой такой же 89 грн. При этом второй ценник наклеен сверху на старый. Пользователь на видео говорит, что так и не поняла в чем их отличие и почему такая разная цена.

"Смотри, здесь цена 89 грн, а здесь — 80 грн. Так они же одинаковые, почему тогда цена разная?" – спрашивает девушка.

Почему в магазинах на старые ценники клеят новые

Здесь в принципе все достаточно просто, ведь такие изменения происходят из-за плановой переоценки товара. То есть с определенной периодичностью магазин поднимает цены и меняет стоимость на товаре.

Однако многие магазины имеют наклейки на этикетках, которые не оторвать, поэтому клеят просто сверху. Таким образом, многие покупатели думают, что их обманывают, ведь месяц назад кофточка стоила 129 грн, а сейчас условно 139 грн.

Интересно, что и здесь есть свой нюанс, ведь многие товары закупаются крупными партиями, которые продают месяцами. В течение этого периода цена постепенно растет, но закупали то товар еще по старому прайсу.

