Товар однаковий, а ціни різні? Українка показала, як відомий магазин може дурити покупців (відео)

Купуючи товар, звертатей увагу на одну деталь

Чимало українців стикаються у магазинах з тим, що їх майже дурять продавці. Часто такі ситуації трапляються з цінниками. До прикладу, одна з користувачок розповіла про схожу ситуацію в Sinsay.

За словами дівчини, вона прийшла в магазин скупитись, але її увагу привернули блокноти. Адже майже усі мали різну ціну, хоча зовнішній вигляд та кількість сторінок однакові.

До прикладу, один блокнот має цінник з сумою в 80 грн, а інший такий самий 89 грн. При цьому другий цінник наклеєно зверху на старий. Користувачка на відео каже, що так і не зрозуміла в чому їх відмінність та чому така різна ціна.

"Дивись, тут ціна 89 грн, а тут — 80 грн. Так вони ж однакові, чому тоді ціна різна?" — питає дівчина.

Чому у магазинах на старі цінники клеять нові

Тут в принципі все досить просто, адже такі зміни відбуваються через планову переоцінку товару. Тобто кожен магазин з певною періодичністю піднімає ціни та змінює вартість на товарі.

Однак чимало магазинів мають наліпки на етикетки, які не відірвати, тому клеять просто зверху. Таким чином чимало покупців думає, що їх дурять, адже місяць назад кофтинка коштувала 129 грн, а зараз умовно 139 грн.

Цікаво, що й тут є свій нюанс, адже чимало товарів закупається великими партіями, які продають місяцями. Протягом цього періоду ціна поступово росте, але от закуповувались товари ще за старим прайсом.

