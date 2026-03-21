199,99 вместо 200 гривен: почему этот старый трюк до сих пор работает в супермаркетах

Марина Бондаренко ,
Магазин. Фото Коллаж "Телеграфа"

Магазины очень легко влияют на решения покупателей

Почему мы без колебаний берем товар за 199,99 гривны, но можем задумываться, увидев цену 200 гривен, хотя разница практически отсутствует? В супермаркетах этот эффект используют давно — и он по-прежнему работает, даже когда покупатели знают о нем.

Как объяснил эксперт по маркетингу розничной торговли Владимир Полищук, дело в психологии восприятия. Человек обращает внимание прежде всего на первые цифры, поэтому 199,99 гривны автоматически выглядит ближе к 100, чем к 200. В результате товар кажется дешевле, чем есть на самом деле.

Подробнее в материале: "Почему в супермаркете мы покупаем лишнее: маркетолог раскрыл главные уловки магазинов".

Базово мы знаем эту историю: даже просто не 170, а 169 – и это сработает. И это, к сожалению, не меняется. Люди прекрасно знают, что это фактически одно и то же, но ощущение будет другое. Рядом со 170 он уже на этот товар смотрит иначе.

Владимир Полищук

Эксперт отмечает, что при покупках люди часто действуют нерационально, а в режиме автоматических решений. Именно поэтому такие простые приемы работают: они влияют на подсознание и стимулируют импульсивные покупки, даже если разница в цене практически почти незаметна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему мы выходим из супермаркета с полной тележкой, если шли за хлебом. Маркетолог дал ответ.

