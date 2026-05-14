Рыбалка поймал большого сома в центре Киева: он нарвался на волну критики (фото)

Решение мужчины вызвало споры

В центре Киева рыбак поймал достаточно здоровенного сома. То, что он сделал с рыбой после этого, вызвало противоречивую реакцию в комментариях и поделило мнения пользователей.

В Киеве на Днепре у моста Патона рыбак поймал сома весом около 4 кг и длиной около 80 см. После короткой фотосессии он выпустил рыбу обратно в воду. Соответствующие фото и видео опубликовали в Telegram-канале "Рыбалка Киев/Киевская область".

Событие вызвало оживленное обсуждение среди подписчиков. Часть пользователей похвалила рыбака за принцип "поймал — отпусти" и заботу о природе. Другие же считают, что сом является хищником и его улов не вредит экосистеме, поэтому выпускать такую рыбу нецелесообразно. В комментариях также напоминали о роли сома как санитара водоемов, поедающего слабую и мертвую рыбу.

В соцсети обсуждают вылов сома

Комментарии под фото разделили мнения

Реакция пользователей на отлов сома

Дискуссия быстро разделила аудиторию на два лагеря — сторонников спортивной рыбалки и тех, кто выступает за активный лов рыбы. Несмотря на споры, многие комментаторы сошлись во мнении, что автор поступил правильно, отпустив рыбу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Полтавской области поймали огромного зеркального карпа.