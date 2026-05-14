Рус

Рибалка спіймав великого сома в центрі Києва: він нарвався на хвилю критики (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пійманий сом важить близько чотирьох кілограмів Новина оновлена 14 травня 2026, 11:20
Пійманий сом важить близько чотирьох кілограмів. Фото Колаж "Телеграфу"

Рішення чоловіка викликало суперечки

У центрі Києва рибалка зловив досить здоровенного сома. Те, що він зробив із рибою після цього, викликало суперечливу реакцію в коментарях і поділило думки користувачів.

У Києві на Дніпрі біля мосту Патона рибалка впіймав сома вагою близько 4 кг і довжиною приблизно 80 см. Після короткої фотосесії він випустив рибу назад у воду. Відповідні фото та відео опублікували в Telegram-каналі "Рибалка Київ/ Київська область".

Подія викликала жваве обговорення серед підписників. Частина користувачів похвалила рибалку за принцип "зловив — відпусти" та турботу про природу. Інші ж вважають, що сом є хижаком і його вилов не шкодить екосистемі, тож випускати таку рибу недоцільно. У коментарях також нагадували про роль сома як санітара водойм, який поїдає слабку та мертву рибу.

Рибалка біля мосту Патона в Києві впіймав сома на 4 кг
У соцмережі обговорюють вилов сома
Рибалка біля мосту Патона в Києві впіймав сома на 4 кг
Коментарі під фото розділили думки
Рибалка біля мосту Патона в Києві впіймав сома на 4 кг
Реакція користувачів на вилов сома

Дискусія швидко розділила аудиторію на два табори — прихильників спортивної риболовлі та тих, хто виступає за активний вилов риби. Попри суперечки, багато коментаторів зійшлися на думці, що автор вчинив правильно, відпустивши рибу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Полтавщині спіймали величезного дзеркального коропа.

Теги:
#Київ #Риболовля #Сом #Рибалка