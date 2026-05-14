Рибалка спіймав великого сома в центрі Києва: він нарвався на хвилю критики (фото)

У центрі Києва рибалка зловив досить здоровенного сома. Те, що він зробив із рибою після цього, викликало суперечливу реакцію в коментарях і поділило думки користувачів.

У Києві на Дніпрі біля мосту Патона рибалка впіймав сома вагою близько 4 кг і довжиною приблизно 80 см. Після короткої фотосесії він випустив рибу назад у воду. Відповідні фото та відео опублікували в Telegram-каналі "Рибалка Київ/ Київська область".

Подія викликала жваве обговорення серед підписників. Частина користувачів похвалила рибалку за принцип "зловив — відпусти" та турботу про природу. Інші ж вважають, що сом є хижаком і його вилов не шкодить екосистемі, тож випускати таку рибу недоцільно. У коментарях також нагадували про роль сома як санітара водойм, який поїдає слабку та мертву рибу.

Дискусія швидко розділила аудиторію на два табори — прихильників спортивної риболовлі та тих, хто виступає за активний вилов риби. Попри суперечки, багато коментаторів зійшлися на думці, що автор вчинив правильно, відпустивши рибу.

