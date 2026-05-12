Может весить 12 кг: В Полтавской области поймали огромного зеркального карпа (фото)

Такой улов случается не каждый день

В селе Ивашки в Полтавской области во время рыболовных соревнований рыбак поймал зеркального карпа. Он попался на обычную кукурузу.

Видео с уловом появилось в "Facebook". Точный вес трофея автор ролика не указал, однако, по оценкам, рыба могла весить около 10-12 килограммов.

На записи слышно, что карпа удалось поймать на кукурузу – одну из самых популярных наживок для этого вида. Вероятно, после съемки рыбу отпустили обратно в водоем, поскольку в подписи на видео указано, что улов произошел во время соревнований.

Что это за рыба

Зеркальный карп (Cyprinus carpio) представляет собой селекционную форму обычного карпа. Его главная особенность – большая, блестящая чешуя, которая расположена неравномерно, часто лишь вдоль спины или отдельными участками, из-за чего рыба выглядит "зеркальной". Тело у него массивное, золотисто-бронзового оттенка, а размеры могут превышать один метр в длину.

В природе зеркальные карпы обитают в прудах, озерах и медленных реках, являются всеядными, но предпочитают растительную пищу. Рыбаки отмечают, что особенно активно этот вид клюет осенью, а среди самых эффективных наживок – кукуруза, мамалыга и бойлы.

