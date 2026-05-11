Ее там не должно было быть: где рыбаку повезло с довольно крупной форелью (фото)

В целом такой вид рыб чаще всего водится в Карпатах

В Полтавской области рыбак поймал форель. Для этого вида рыбы такие водоемы не типичны.

На обнародованном фото в Facebook видна рыба весом примерно 2-3 килограмма. Отпустил ли мужчина улов обратно в водоем, пока неизвестно.

В каких реках Украины водится форель

Форель считается одной из самых чувствительных к качеству воды рыб, ведь она живет обычно только в чистых, холодных горных реках. В Украине существует несколько видов этой рыбы — ручьевая, озерная и радужная, сообщили во Львовском рыбоохранном патруле.

В естественных условиях форель чаще всего встречается в Карпатах. Среди рек, где она водится, – Тиса, Прут, Черемош, Теребля, Тересва и Днестр. Из-за требовательности к условиям существования эту рыбу считают своеобразным индикатором чистоты воды.

Появление форели в водоеме Полтавской области выглядит нетипично, ведь регион не входит в природный ареал ее распространения.

