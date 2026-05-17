Верка Сердючка и Руслана снова зажгли на сцене Евровидения: как это было (видео)

Украинские артисты приняли участие в совместном номере самых известных звезд Евровидения

В Вене 16 мая прошел гранд-финал Евровидения 2026. Помимо выступлений участников на сцене юбилейного 70-го конкурса появились самые яркие представители из разных стран. Среди них в совместном номере-попурри выступили украинские звезды — Верка Сердючка и Руслана.

Андрей Данилко, Инна Белоконь и Руслана. Фото: https://www.instagram.com/ruslana.lyzhychko/

Украинские артисты стали частью грандиозного совместного номера, который в прессе уже окрестили "Holiday! – Grand Eurovision Stars Reunion". Сердючка и Руслана выступали вместе с другими звездами Евровидения, среди которых Александр Рыбак (Норвегия, 2009) и рок-группа Lordi (Финляндия, 2006).

Это был действительно фантастический момент на Евровидении 2026. Еврофаны из разных стран были вне себя от радости, увидев на сцене любимых артистов.

Напомним, Верка Сердючка с мамой (Инной Белоконь) стали настоящим символом Евровидения. Их яркое выступление в 2007 году хоть и заняло второе место, но запомнилось еврофанам даже спустя много лет.

Верка Сердючка на Евровидении 2026. Фото: скриншот из видео

А Руслана Лыжичко была первой, кто привез Евровидение в Украину. Ее победа в 2004 году со знаменитыми "Дикими танцами" стала настоящей драйвовой сенсацией для песенного конкурса.

Руслана на Евровидении 2026. Фото: скриншот из видео

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет, если Евровидение 2026 выиграет Австралия. Вероятно, его проведут по украинскому сценарию.