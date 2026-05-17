Вєрка Сердючка та Руслана знову запалили на сцені Євробачення: як це було (відео)

Українські артисти взяли участь у спільному номері найвідоміших зірок Євробачення

У Відні 16 травня пройшов гранд-фінал Євробачення 2026 року. Крім виступів учасників на сцені ювілейного 70-го конкурсу з’явилися найяскравіші представники різних країн. Серед них у спільному номері-попурі виступили українські зірки – Вєрка Сердючка та Руслана.

Андрій Данилко, Інна Білоконь та Руслана.

Українські артисти стали частиною грандіозного спільного номера, який у пресі вже назвали "Holiday! — Grand Eurovision Stars Reunion". Сердючка та Руслана виступали разом з іншими зірками Євробачення, серед яких Олександр Рибак (Норвегія, 2009) та рок-гурт Lordi (Фінляндія, 2006).

Це був справді фантастичний момент на Євробаченні 2026 року. Єврофани з різних країн були у нестямі від радості, побачивши на сцені улюблених артистів.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка із мамою (Інною Білоконь) стали справжнім символом Євробачення. Їхній яскравий виступ у 2007 році хоч і посів друге місце, але запам’ятався єврофанам навіть через багато років.

Вєрка Сердючка на Євробаченні 2026.

А Руслана Лижичко була першою, хто привіз Євробачення до України. Її перемога у 2004 році зі знаменитими "Дикими танцями" стала справжньою драйвовою сенсацією для пісенного конкурсу.

Руслана на Євробаченні 2026.

