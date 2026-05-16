Укр

На Евровидении 2026 неожиданно заметили "Светлану из Ужгорода" (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Образ JJ напомнил украинцам Светлану из Ужгорода Новость обновлена 16 мая 2026, 23:28
Образ JJ напомнил украинцам Светлану из Ужгорода. Фото Телеграф, Getty Images

Девушку из украинских мемов заметили в Вене

В Вене вечером 16 мая стартовал гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2026. Пока участники выходили на сцену, там уже выступал прошлогодний победитель JJ (Йоханнес Пич). Сегодня он передает свой хрустальный микрофон новому победителю.

Тем временем в украинских соцсетях уже начали пилить мемы на тему песенного конкурса. Так, в одном из телеграм-каналов Йоханнеса внезапно сравнили с мемной девушкой Светланой из Ужгорода. Все из-за внешней схожести этих двух персонажей.

Светлана из Ужгорода
JJ (Йоханнес Пич) и Светлана из Ужгорода. Коллаж "Телеграф"

Отметим, что Светлана из Ужгорода — это местная жительница закарпатского областного центра, которая стала настоящей звездой украинского TikTok в 2022-2023 годах благодаря коротким юмористическим и бытовым видео.

Ее ролики быстро завирусились, набрав миллионы просмотров, а фразы превратились в узнаваемые аудиодорожки для других пользователей платформы.

Напомним, Украину на Евровидении 2026 представляет певица LELÉKA. Она выступила во втором полуфинале конкурса и завоевала себе место в финале. По разным оценкам, украинка имеет шансы войти в десятку лучших участников. На европейской сцене LELÉKA представила трогательную песню "Ridnym".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинская представительница LELÉKA на Евровидении 2026 установила необычный рекорд.

Теги:
#Австрия #Евровидение 2026 #Йоханнес Пич #Светлана з Ужгорода