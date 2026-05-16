На Евровидении 2026 неожиданно заметили "Светлану из Ужгорода" (фото)

Девушку из украинских мемов заметили в Вене

В Вене вечером 16 мая стартовал гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2026. Пока участники выходили на сцену, там уже выступал прошлогодний победитель JJ (Йоханнес Пич). Сегодня он передает свой хрустальный микрофон новому победителю.

Тем временем в украинских соцсетях уже начали пилить мемы на тему песенного конкурса. Так, в одном из телеграм-каналов Йоханнеса внезапно сравнили с мемной девушкой Светланой из Ужгорода. Все из-за внешней схожести этих двух персонажей.

JJ (Йоханнес Пич) и Светлана из Ужгорода. Коллаж "Телеграф"

Отметим, что Светлана из Ужгорода — это местная жительница закарпатского областного центра, которая стала настоящей звездой украинского TikTok в 2022-2023 годах благодаря коротким юмористическим и бытовым видео.

Ее ролики быстро завирусились, набрав миллионы просмотров, а фразы превратились в узнаваемые аудиодорожки для других пользователей платформы.

Напомним, Украину на Евровидении 2026 представляет певица LELÉKA. Она выступила во втором полуфинале конкурса и завоевала себе место в финале. По разным оценкам, украинка имеет шансы войти в десятку лучших участников. На европейской сцене LELÉKA представила трогательную песню "Ridnym".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинская представительница LELÉKA на Евровидении 2026 установила необычный рекорд.