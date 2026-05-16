На Євробаченні 2026 несподівано помітили "Світлану з Ужгорода" (фото)

Дівчину з українських мемів помітили у Відні

У Відні ввечері 16 травня стартував гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення 2026 року. Поки учасники виходили на сцену, там уже виступав торішній переможець JJ (Йоханнес Піч). Сьогодні він передає свій кришталевий мікрофон новому переможцю.

Тим часом в українських соцмережах уже почали пиляти меми на тему пісенного конкурсу. Так, в одному з телеграм-каналів Йоганнеса раптово порівняли із мемною дівчиною Світланою з Ужгорода. Все через зовнішню схожість цих двох персонажів.

JJ (Йоханнес Піч) та Світлана з Ужгорода. Колаж "Телеграф"

Зазначимо, що Світлана з Ужгорода — місцева мешканка закарпатського обласного центру, яка стала справжньою зіркою українського TikTok у 2022-2023 роках завдяки коротким гумористичним та побутовим відео.

Її ролики швидко завірусилися, набравши мільйони переглядів, а фрази перетворилися на відомі аудіодоріжки для інших користувачів платформи.

Нагадаємо, Україну на Євробаченні 2026 представляє співачка LELÉKA. Вона виступила у другому півфіналі конкурсу та виборола собі місце у фіналі. За різними оцінками українка має шанси увійти до першої десятки найкращих учасників. На європейській сцені LELÉKA представила зворушливу пісню "Ridnym".

