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Забудьте о "мясе" в черешне: добавьте в воду это, чтобы заставить личинок сбежать из ягод

Автор
Денис Подставной
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Автор
Червивые ягоды
Червивые ягоды. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мытье ягод перед употреблением очень важно

Во время разгара летнего сезона черешня является одним из самых популярных лакомств в Украине. Однако наслаждение от употребления вкусной ягоды может испортить нередкое наличие в ней личинок и червей.

"Телеграф", ссылаясь на Super Express, рассказывает об эффективном способе избавиться от этих незваных гостей. К счастью, существует простой способ удалить личинки из черешни, даже не раскрывая ее.

Если после тщательного осмотра плода вы заметите на нем черную точку, скорее всего, он заражен. Самый быстрый и эффективный метод — полить плод холодной водой с добавлением столовой ложки соли.

Как избавиться от личинок в черешне
Как избавиться от личинок в черешне. Инфографика - Телеграф"

Через 30 минут тщательно промойте плоды, и они будут готовы к употреблению. Этот метод заставит личинок выбраться из вишни, так как им просто не хватит кислорода.

Как мыть черешню?

Мытье черешни перед употреблением очень важно, так как это помогает удалить грязь, пыль и остатки пестицидов с плодов. Не удаляйте плодоножки перед мытьем. Это помешает воде проникнуть внутрь плода, что может ускорить порчу. Высыпьте вишню в дуршлаг и промойте ее под холодной проточной водой в течение 30-60 секунд, аккуратно помешивая рукой, чтобы вода попала на каждую ягоду. Оставьте вишню в дуршлаге, чтобы она хорошо стекла. Затем аккуратно промокните ее чистым бумажным полотенцем или тканью. Черешня очень нежная. Избегайте слишком сильного трения, чтобы не повредить кожуру.

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#Ягоды #Черешня #фрукты