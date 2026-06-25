Забудьте про "м'ясо" в черешні: додайте у воду це, щоб змусити личинок виповзти з ягід

Миття ягід перед вживанням дуже важливе

Під час розпалу літнього сезону черешня є одним із найпопулярніших ласощів в Україні. Однак насолоду від вживання смачної ягоди може зіпсувати нерідка наявність у ній личинок та черв’яків.

"Телеграф", посилаючись на Super Express, розповідає про ефективний спосіб позбутися цих непроханих гостей. На щастя, існує простий спосіб видалити личинки з черешні, навіть не розкриваючи її.

Якщо після ретельного огляду плода ви помітите на ньому чорну цятку, найімовірніше, він заражений. Найшвидший і найефективніший метод — залити плоди холодною водою з додаванням столової ложки солі.

Як позбутися личинок у черешні. Інфографіка — Телеграф

Через 30 хвилин ретельно промийте плоди і вони будуть готові до вживання. Цей метод змусить личинок вибратися з вишні, оскільки їм просто не вистачить кисню.

Як мити черешню?

Миття черешні перед вживанням є важливим, оскільки це допомагає видалити бруд, пил та залишки пестицидів із плодів. Не видаляйте плодоніжки перед миттям. Це завадить воді проникнути всередину плода, що може прискорити псування. Висипте вишню в друшляк і промийте її під проточною холодною водою протягом 30-60 секунд, акуратно помішуючи рукою, щоб вода потрапила на кожну ягоду. Залиште вишню в друшляку, щоб вона добре стекла. Потім акуратно промокніть її чистим паперовим рушником або тканиною. Черешня дуже ніжна. Уникайте сильного тертя, щоб не пошкодити шкірку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, який інгредієнт зробить запечену картоплю неймовірно хрустким.